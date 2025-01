Campanha de marketing e atendimento ao cliente da SOFTSWISS são reconhecidos como os melhores do setor de iGaming

A fornecedora de software para jogos online venceu duas categorias no European iGaming Awards 2025.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora líder de tecnologia de software para iGaming com mais de 15 anos de experiência, venceu nas categorias Best Advertising and Marketing Campaign (Melhor Campanha Publicitária e Marketing) e Best Customer Service (Melhor Atendimento ao Cliente) no European iGaming Awards 2025.

A cerimônia, realizada em Barcelona, Espanha, ​​reconheceu a excelência de empresas do setor dos jogos online. A SOFTSWISS foi homenageada pelo seu compromisso com inovações em todos os níveis, desde produtos e suporte ao cliente até promoção de marketing. Sua abordagem inovadora estabeleceu a reputação da empresa no cenário iGaming europeu.

Apresentada em outubro de 2023, em Malta, a premiada campanha Grab Success (Agarre o Sucesso) capturou mais uma vez a atenção dos especialistas após o seu triunfo nos EGR Marketing & Innovation Awards 2024. Com o objetivo de aumentar o reconhecimento da marca, a campanha apresentou o caranguejo maltês como um poderoso símbolo de determinação, complementado por imagens importantes com os executivos de nível C da empresa para promover a confiança do público. A integração da tecnologia AR deu vida a este conceito, cativando profissionais de iGaming em todo o mundo.

Valentina Bagniya, diretora de Marketing da SOFTSWISS, afirma: “Estamos orgulhosos de ver nossos esforços de marketing homenageados pela indústria. A campanha ‘Grab Success’ apresentou excelentes resultados não só através de um forte impacto visual, mas também em termos de números que demonstram um elevado envolvimento com o nosso público-alvo, tanto online como offline. Nosso objetivo é criar campanhas que atendam às aspirações do nosso público e reflitam o espírito criativo e as tecnologias inovadoras da SOFTSWISS.”

O prêmio de Melhor Atendimento ao Cliente homenageia os serviços gerenciados da SOFTSWISS, que oferecem uma gama completa de soluções personalizadas garantindo que os jogadores tenham a melhor experiência possível. Esses serviços, incluindo suporte de primeira linha, suporte antifraude, suporte ao jogador VIP, retenção e reativação de jogadores e gerenciamento de conteúdo, fornecem às operadoras as ferramentas para manter um ambiente de jogo envolvente e seguro.

“Este reconhecimento é extremamente significativo para a nossa equipe”, afirma Artyom Rudakov, Chefe de Serviços Gerenciados da SOFTSWISS. “Ele celebra a dedicação, o conhecimento e a paixão que trazemos para cada projeto. Acreditamos na construção de conexões genuínas com nossos parceiros e jogadores, e este prêmio nos inspira a continuar melhorando nossa abordagem e garante que continuemos oferecendo suporte de alto nível aos nossos clientes.”

Com o seu sucesso no European iGaming Awards 2025, a SOFTSWISS continua a expandir os seus reconhecimentos da indústria este ano, após o recente reconhecimento da Affilka by SOFTSWISS na IGA 2025.

