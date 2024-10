Como a SOFTSWISS convida os parceiros para ‘Agarrar o Sucesso’ juntos na SiGMA Europa

“Agarrar o Sucesso no iGaming” é o slogan da campanha da empresa, que busca refletir o caráter em rápida evolução da indústria.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, uma empresa internacional de tecnologia com mais de 15 anos de experiência em iGaming, anuncia sua participação no SiGMA Europe Summit 2024.

O SiGMA Europe Summit será realizado em Malta no Malta Maritime Hub, de 12 a 14 de novembro. Com 1.000 expositores, o evento contará com 27.000 delegados da indústria de iGaming e outros setores.

Conceito Criativo

Após uma ressonante celebração de seu Grande Aniversário em Portugal, a SOFTSWISS está retornando a Malta com o conceito premiado, ‘Agarrar o Sucesso no iGaming’. O slogan da campanha reflete plenamente o caráter em rápida evolução da indústria. A SOFTSWISS incorporou o caranguejo maltês, inspirado pela beleza natural da região, como um elemento visual marcante em sua campanha de marketing. Essa abordagem criativa foi reconhecida e premiada no prestigioso EGR Marketing and Innovation Awards 2024.

Inovações

Durante o SiGMA Europe Summit, a SOFTSWISS apresentará três novas soluções inovadoras, além de seus outros produtos já consolidados. Os produtos recentemente lançados incluem o Lotto Software, a Retail Betting Solution e o Horse Racing Module. Além disso, a equipe da Affilka by SOFTSWISS revelará uma nova funcionalidade para seu software de afiliados – o Geo-Distributed Redirect Application.

Vitali Matsukevich, Chief Operating Officer da SOFTSWISS, compartilha: “Trabalhando no coração da indústria, em Malta, há muitos anos, a SOFTSWISS vê o SiGMA Europe Summit crescer e constantemente reunir líderes da indústria, especialistas e players importantes do mercado. A SOFTSWISS está ansiosa para encontrar seus parceiros e amigos no último grande evento do ano para finalizar projetos atuais e preparar uma base para as colaborações do próximo ano”.

Palestras

Durante o SiGMA Europe Summit, especialistas da SOFTSWISS também compartilharão sua vasta experiência profissional. Vitali Matsukevich abordará o importante tema ‘Como escolher um cassino cripto seguro e confiável’, para aqueles que desejam aprender mais sobre a seleção de um cassino cripto confiável, com foco em licenciamento, segurança e identificação de sinais de alerta.

Parceiros e clientes em potencial podem agendar uma reunião com a equipe da SOFTSWISS no estande 2145 através do link para discutir projetos em conjunto e as mais recentes tendências de iGaming.