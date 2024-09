Debate sobre apostas e jogos online: vice-presidente Alckmin se reúne com entidades empresariais

Esta será a segunda reunião com Alckmin neste mês sobre o mesmo tema. A primeira foi realizada no dia 19, em Brasília.

São Paulo.- Nesta segunda-feira (23), associações do varejo, comércio e indústria se reúnem com o vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, para discutir sobre o tema das plataformas de apostas esportivas e jogos online. O encontro está agendado para às 12h30, na sede do BNDES em São Paulo.

Durante o Latam Retail Show, na última quinta-feira (19), promovido pela consultoria Gouvêa Ecosystem, as mesmas entidades apresentaram um manifesto no qual se comprometeram a trabalhar pela regulamentação da publicidade e dos patrocínios das chamadas apostas.

Ainda sobre o tema da preocupação por parte do setor, vale lembrar que no início do mês, conforme reportagem publicado pelo Valor Econômico, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) comunicou que também pretende levar representantes a Brasília para discutir com os legisladores sobre a aplicação de normas mais rígidas para as apostas esportivas. A entidade teme que o iGaming cause uma queda no consumo das empresas varejistas.

A Abras e o Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV) sugerem a criação de limitações para uso de cartão de crédito e na liberação de empréstimos consignados para pagamento de dívidas com jogos de azar. A proposta das instituições é que essas mudanças sejam feitas a partir da publicação de portarias.

Na época da publicação, o vice-presidente da Abras, Márcio Milan, inclusive comentou que as redes de supermercados demonstram preocupação com uma parte dos empregados que estão fazendo empréstimos na folha de pagamento para pagar dívidas de jogos online.

“Há companhias já alertando seus empregados do efeito dos jogos nos salários deles”, disse o vice-presidente da Abras. Segundo o Valor, a rede Assaí enviou comunicado para os funcionários alertando sobre as “armadilhas” das bets.

Presidente da Febraban também pede proibição de cartões

O presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, afirmou que é proibir imediatamente o uso de cartões de crédito em apostas e jogos online. Em declaração concedida ao Estadão, Siddney revelou estar preocupado com os enormes gastos que as pessoas podem estar acumulando em sites de apostas.

“Eu particularmente entendo – é uma posição pessoal – que o governo deveria usar todos os meios legais para proibir, imediatamente, o uso do cartão de crédito para a realização dos jogos. A proibição feita ainda não está sendo observada. O cartão é um produto fundamental e seu uso para apostas vai afetar bastante o consumo das famílias e a economia”, destacou.

Desde abril, uma portaria do Ministério da Fazenda proíbe o uso de cartões de crédito em apostas, mas a regra só entrará em vigor em janeiro de 2025. Isaac Sidney alerta que o crescimento desses jogos está atingindo proporções “alarmantes e gigantescas”, podendo resultar em uma “tragédia anunciada”.