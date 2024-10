Como a EstrelaBet fechou acordo de patrocínio com a Record para o Brasileirão 2025

Emissora é detentora dos direitos de transmissão da competição nacional de futebol.

A casa de apostas EstrelaBet fechou um acordo com a Record para patrocinar as transmissões do Campeonato Brasileiro em 2025. A Record detém os direitos de transmissão do campeonato, após firmar um contrato com a LFU (Liga Forte Futebol) para o próximo ano. A informação é do site Poder 360.

A agência Druid é quem gerencia a operadora de apostas esportivas, cuja marca estará presente nos 38 jogos transmitidos pela Record. Os jogos serão exibidos na TV aberta e transmitidos também no R7.com e no PlayPlus, plataforma de streaming da emissora.

“O Brasileirão é uma competição com forte apelo junto ao torcedor. Sempre analisamos estrategicamente as possíveis parcerias, e vimos que esta é uma grande oportunidade para incentivar o esporte e posicionar a EstrelaBet como marca apoiadora da modalidade”, destaca Renan Cavalcanti, CMO da EstrelaBet em publicação do Poder 360.

A EstrelaBet atualmente patrocina alguns clubes do Campeonato Brasileiro, incluindo Internacional, Criciúma, Ponte Preta e América-MG.

Os clubes que fazem parte da Liga Forte Futebol são:

Fluminense; Corinthians; Internacional; Cruzeiro; Vasco; Athletico-PR; Atlético-GO; Botafogo; Fortaleza; Cuiabá; Criciúma; Juventude.

EstrelaBet é o site de apostas com maior número de patrocínios máster na Série B do Brasileirão

A EstrelaBet é a empresa de apostas com maior investimento em patrocínios máster aos clubes que fazem parte da segunda divisão do futebol brasileiro. Dos 20 clubes que vão disputar a Série B do Brasileirão, cinco estampam a marca da operadora no espaço principal do uniforme.

Os clubes com contratos firmados com a EstrelaBet são o América-MG, Botafogo-SP, Ceará, CRB e Ponte Preta. Todos com contrato vigente para este ano.

Na segunda colocação está o site Bet7k. A empresa é patrocinadora do Ituano, Mirassol, Novorizontino e Operário. Ambos os contratos foram anunciados nesta temporada de 2024.

A terceira posição está com a RealsBet e BETesporte, ambas com duas equipes. A Realsbet é patrocinadora máster do Amazonas e Coritiba, enquanto a BETesporte é parceira do Vila Nova e Goiás.

Pixbet (Avaí), Bitxbet (Guarani), Betvip (Sport) e Blaze (Santos) fecham a lista