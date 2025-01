Noche Estrellada: EstrelaBet, patrocinadora do Internacional, promove ativações durante amistoso contra a Seleção do México

A EstrelaBet é patrocinadora do Internacional e do Estádio Beira-Rio. (Foto: Divulgação/EstrelaBet)

O Colorado atraiu mais de 40 mil torcedores para o jogo de pré-temporada.

Rio Grande do Sul.- A operadora de apostas esportivas EstrelaBet, que é patrocinadora do Sport Club Internacional e do Estádio Beira-Rio, promoveu ativações durante o primeiro jogo do Colorado em 2025. Como parte da pré-temporada, o time fez um jogo amistoso com a Seleção do México, na quinta-feira (16), em Porto Alegre (RS).

A EstrelaBet chamou as ações de marketing promovidas na data de “Noche Estrellada“. As ativações misturaram temas da cultura brasileira com a mexicana. O público pôde participar de brincadeiras como a piñata, tirar fotos em espaços personalizados e receberam brindes com a marca de apostas, além de acessórios como bigodes e sombreiros.

Além das ações no estádio, o público teve acesso a ações na Confraria EstrelaBet, espaço patrocinado em frente ao Beira-Rio. No local, os torcedores tiveram a oportunidade de experimentar comidas e bebidas típicas mexicanas.

“O futebol vai muito além das quatro linhas – é paixão, cultura e conexão. Esse amistoso não foi apenas o reencontro do clube com a torcida, mas também uma oportunidade de celebrar o esporte de uma forma diferente, trazendo elementos da cultura mexicana para tornar a experiência ainda mais especial. Queríamos que os torcedores colorados não só vibrassem pelo time, mas também se divertissem e vivenciassem algo único no Beira-Rio”, afirmou Renan Cavalcanti, CMO da EstrelaBet.

A operadora de apostas convidou para o influenciadores digitais para o evento. David Coradi, que é torcedor do Inter, produziu conteúdos para as redes sociais e interagiu com outros torcedores e premiou alguns deles com ingressos e brindes. O influencer Juliano Machado foi convidado para ser o “Repórter EstrelaBet” e fazer uma cobertura sobre os bastidores do jogo.

O confronto entre o clube e a seleção de futebol atraiu mais de 40 mil pessoas ao Beira-Rio. O México venceu a disputa por 2×0, com gols de Erick Lira e Jorge Ruvalcaba.

Além do apoio ao time de futebol gaúcho, a casa de apostas é patrocinadora das seleções brasileiras de Futsal e de Beach Soccer. A companhia também tem acordos de patrocínio com Criciúma e com a equipe de basquete R10 Vasco da Gama.

