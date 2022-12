El debate parlamentario sobre el juego online en Uruguay queda en suspenso hasta 2023

Se venció el plazo para saldar las diferencias entre las coaliciones y plantear modificaciones al proyecto.

Uruguay.- Si bien parecía que a orillas del Río de la Plata los diputados uruguayos empezaban a acercar posiciones para saldar diferencias y hacer las modificaciones necesarias al proyecto que legaliza el juego online, parece que el debate tendrá que esperar hasta marzo 2023.

Luego de la media sanción obtenida en el Senado, la iniciativa fue sometida a análisis en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, y se fijó el 30 de noviembre como fecha límite para saldar las diferencias entre las coaliciones, plantear modificaciones al proyecto y debatirlo en diciembre. Sin embargo, 20 días después, sin acuerdos, el tratamiento quedó postergado para luego del receso parlamentario que finaliza en marzo.

El diputado del Partido Nacional (PN) Álvaro Viviano, presidente de la comisión, le dijo al medio local La Diaria que se postergó la votación porque hubo legisladores que pidieron más tiempo para analizar el proyecto, específicamente, de Cabildo Abierto (CA), pero sobre todo del Frente Amplio (FA). “Salvo que haya un cambio de 180 grados en alguno, no hay convocatoria posible para votarlo”, acotó.

El diputado señaló que a su juicio el proceso de discusión y diagnóstico del proyecto ya estaba “maduro”, y había “alguna idea de conversar” sobre las modificaciones que planteó CA, pero para Viviano la propuesta cabildante está “muy lejos” de lo aprobado en el Senado, que es además lo que conforma al Poder Ejecutivo.

En ese sentido, Viviano agregó: “Para mí ya no hay necesidad de dilatar más este tema y ya están claras todas las situaciones. Estuvimos tres meses analizando el proyecto, hasta el quiosquero de la esquina pasó por la comisión a opinar sobre los artículos y está más que claro”.

Desde Cabildo Abierto quieren impulsar la creación de una nueva agencia reguladora de juegos de azar y también la apertura de apuestas deportivas. Fuentes de CA señalaron a la diaria que están dispuestos a votar el proyecto, siempre y cuando se incluyan las modificaciones que presentaron.

Por su parte, el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez, que también integra la comisión, también le dijo al medio local que “en general” está de acuerdo con el proyecto como vino del Senado. Agregó que “puede haber alguna pequeña modificación”, pero no tiene “grandes diferencias”, por lo tanto, para él se podía haber votado por estos días, “incluyendo algún artículo que mejorara la redacción”.

Por otro lado, Iván Posada, diputado del Partido Independiente, mantiene su posición contraria al proyecto aprobado por el Senado y aseguró que “si se mantiene así como está”, lo votará negativo. Dijo que en la comisión, más allá de recibir a distintas delegaciones, empezando por el propio Poder Ejecutivo, no han tenido “una instancia de intercambio” sobre el tema, y le parece “necesario” que se dé para “evaluar cuáles son las distintas opiniones y qué margen hay para hacerle cambios al proyecto”.

Otro sector que también coincide en la idea de realizar mayores cambios al proyecto para acompañarlo es el Frente Amplio. Uno de sus referentes e integrante de la comisión, Sebastián Valdomir, pidió más tiempo para analizar el proyecto y que se tengan en cuenta las ideas aportadas por los senadores de su espacio. A su vez, dijo que el proyecto impulsado por el Ejecutivo era “una vergüenza” y agregó que desde su espacio piden que se destine más dinero al tratamiento de la ludopatía.

Por otro lado, Valdomir hizo referencia a otras dudas acerca de quién va a controlar el juego online: ”Si establece que habrá más de una plataforma, la auditoría de todos esos actores debería estar por encima de la Dirección General de Casinos, que tendría una plataforma. Entonces, debería haber un sistema de contralor y de regulación de cuánta plata se juega” y subrayó que desde el Poder Ejecutivo se señala que se está trabajando en una reglamentación, pero el FA “no lleva más eso de que se arregla todo en la reglamentación”, porque es “firmar un cheque en blanco con la ley”.

La defensa del Ejecutivo

El subsecretario de Economía y Finanzas, Alejandro Irastorza, había dicho ante la comisión: “Lo que se está promoviendo es un canal de juego online que, obviamente, ya sabemos que existe en forma ilegal” y agregó: “No se modifica para nada la tributación actual de los casinos. Esto va a ser una medida espejo de los juegos online con los casinos presenciales”.

A su vez, quien compareció ante los diputados por parte del Gobierno uruguayo fue el director nacional de Casinos, Gustavo Anselmi, quien dijo que “en principio el canon sería lo mismo que hoy abonan” los casinos, es decir que obtendrán la licencia para el juego online sin ningún pago adicional, aunque al crecer su recaudación sí habrá mayores ingresos para las arcas del Estado.

“En la reglamentación (tras la aprobación del proyecto) y en la discusión (con los privados), llegado el momento tendremos que ver si esos números cierran para ambas partes o no”, indicó.

Asimismo, planteó que si bien “es muy difícil decir cuánto va a generar una actividad que hoy no se realiza legalmente”, la estimación del MEF es que “para el Estado anualmente queden aproximadamente diez millones de dólares” extras por el juego online.

La crítica de otros actores del sector

El Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores, conocido popularmente como PIT-CNT, la central sindical única de Uruguay, alzó su voz contra el proyecto.

El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT manifestó “su real preocupación por el alcance” y las “consecuencias en la economía y en lo social” del proyecto de ley denominado Juegos de casinos online, en una carta abierta. Desde la central sindical indicaron que “uno de los aspectos que va a causar un grave perjuicio para la sociedad implica la reducción del nivel de recaudación por parte del Estado”.

En consonancia con lo expresado por la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju) y algunos diputados opositores, desde el PIT-CNT dijeron que “tal como se pretende aprobar este proyecto es claro que va a causar un impacto en la salud de la población ya que las múltiples plataformas inducen cada vez más a la ludopatía”.

En ese sentido, en la carta agregaron que “es imperioso controlar el marketing de estas páginas, teniendo que prohibir las distintas campañas de publicidad, como los beneficios por medio de bonos, promociones, juegos gratis, dinero de regalo, entre otros, ya que esto fomenta directamente las adicciones”.

Respecto a su preocupación por el mantenimiento de las fuentes laborales, en su comunicación aseguraron que “los cambios planteados van a afectar los puestos de trabajo directamente, provocando una precarización laboral y pérdida de puestos de trabajo”.

Para finalizar, la cúpula de la central advirtió sobre los peligros que implica el proyecto respecto al lavado de activos: “Al no estar establecido el lugar donde deben estar los servidores y las plataformas, cabe señalar que al día de hoy la gran mayoría de las mismas se encuentran instaladas en los paraísos fiscales como ser Islas Caimán, Belice e Islas Vírgenes, etc.”

Por su parte, Roberto Palermo, presidente de La Banca – Juegos Oficiales de Uruguay argumentó estar de acuerdo con que se regulen las apuestas online de casino, porque es la “mejor manera de controlar el juego”. Sin embargo, reconoció estar “en contra del enfoque ideológico con el que se está haciendo la ley”, que es liberal. Y sostuvo que “un instante de reflexión puede salvar a un ludópata”.

Para el empresario, el proyecto de ley que propuso el Gobierno uruguayo lleva implícita una contradicción, que es “establecer la posibilidad de que distintas empresas compitan con distintas plataformas y, simultáneamente, decir que se van a preocupar por el juego responsable”, lo cual él asegura que es incompatible.

En ese sentido, Palermo agregó: “Hay actividades en las que no es aplicable el liberalismo, no lo es aplicable en la venta de alcohol, que hay limitaciones, no lo hay en la venta de drogas, que también hay controles y limitaciones, no lo hay tampoco si vende explosivos”.

Además, el titular de La Banca recordó que el monopolio del juego “siempre fue del Estado”, y explicó que, desde 1943, mediante un sistema que según él es un ejemplo en el mundo: “cobra un impuesto sobre las apuestas que llega hoy al 75 por ciento de la utilidad, que es lo que se lleva el Estado a través de este mecanismo sin correr riesgos”.