Fenaju volvió a apuntar fuertemente contra el proyecto de juego online en Uruguay

Desde la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju) aseguran que el proyecto promueve el lavado de dinero.

Uruguay.- Siguen revueltas las aguas a orillas del Río de la Plata a medida que se acerca el debate por el juego online en la Cámara de Diputados, luego de la media sanción otorgada por el Senado. Con el proyecto promovido por el Ejecutivo aún en la Comisión de Hacienda, las críticas por parte de la oposición y otros sectores ligados a la industria, no paran de acumularse.

Este fin de semana, desde la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju) volvieron a apuntar fuerte contra la iniciativa legislativa, luego del paro del mes pasado en protesta contra el proyecto.

Leonel Revelese, representante del sindicato que agrupa a unos 3.500 trabajadores, le dijo al medio local M24 que la Cámara de Senadores “trató con muchísima ligereza un proyecto de estas características, que debería ser considerado, analizado y discutido con una profundidad mucho mayor”.

“El tratamiento ha sido muy muy escaso, muy débil, muy lamentable en algunos aspectos porque no se toman en cuenta las experiencias internacionales” verificadas “en Italia, en España, en Portugal, en Inglaterra, con experiencias brutales que afectan la salud de la sociedad, expuestas a problemas de ludopatía, de juego muy compulsivo, de juego muy patológico, y que afectan también a las arcas de los Estados”, agregó el dirigente sindical.

A su vez, Revelese aseguró que con esta iniciativa legislativa “se intenta, por parte del Poder Ejecutivo, vender esto como que fuera un plus en la recaudación, y nos parece que es un grave problema entenderlo así, no entendemos cómo algunos senadores de la oposición apostaron por este proyecto” contra “la experiencia mundial”.

Otro punto polémico de sus declaraciones fue la acusación realizada contra el Ejecutivo diciendo que al proyecto de ley “lo presenta de manera muy vehemente, fuerte, con muchísimo interés Torre Ejecutiva, obviamente con el presidente de la República, con algún actor o actora que aparece a veces por abajo jugando, con el intendente (Enrique) Antía fuertemente influenciado por el señor (Giuseppe) Cipriani; entonces este proyecto viene por ahí vinculado, hay actores cercanos a la Presidencia que están muy entusiasmados con este proyecto”, remarcó.

Revelese aludió así a las varias veces trunca construcción de un hotel en el emplazamiento que antes diera lugar al San Rafael, “que fue destruido, que quedó un enorme agujero ahí y no hay nada hace un año y que se prometen, prometen cosas y no aparecen porque el dinero no aparece; y para que aparezca el dinero Cipriani va a tener que tener una licencia para explotar casinos, para que después, si consigue el dinero por ahí, (…) aparezca el dinero para hacer lo que él quiere: el casino online de América Latina”.

Ver también: El Grupo Cipriani se suma en el debate del juego online en Uruguay

Por otro lado, Revelese también informó que mediante los juegos administrados por la Dirección Nacional de “Loterías y Quinielas el Estado recauda aproximadamente USD80m con 100 trabajadores; a nivel de los juegos de (la Dirección General de) Casinos del Estado y otros que hay por ahí vinculados también a Casinos, está en un promedio de unos USD 50m”.

En ese sentido, el expresidente de Fenaju advirtió en sus declaraciones al medio local: “Nosotros sostenemos enfáticamente, porque hay cifras internacionales que nos dan la razón, que con el juego online no se va a recaudar más; esto es una zanahoria que se le coloca a la sociedad, a los trabajadores, para que compren este maldito proyecto, va a recaudar menos porque pagan sobre el win, que es la diferencia entre lo apostado y lo recaudado, y hay un tributo; y como es tan grande lo que se paga para tener a la gente enganchada, esto va a recaudar mucho menos”.

“Lo que pasa es que ahí entra muchísimo dinero, y ahí viene el tema del lavado, se da en todas las partes del mundo (…), si no se quiere ver… los senadores dirán (…), hay experiencias mundiales; entonces no entendemos cómo el Senado de la República (actuó) de manera tan irresponsable en esta situación que había que discutir seriamente el tema, analizar, ver las experiencias, traer catedráticos, gente que nos pueda dar alguna orientación de cómo hacer un proyecto un poco más acabado y más bueno”, explicó.

Revelese acotó que en la Federación de Trabajadores “no negamos el juego online, porque se viene, decimos que hay que regularlo bien, que es distinto a lo que está aconteciendo ahora, que es dale y dale que va”, demandó.

Ver también: El Ministerio de Economía uruguayo defiende el proyecto de juego online

La voz del presidente de La Banca

Recientemente, Roberto Palermo, presidente de La Banca – Juegos Oficiales de Uruguay, dijo que el proyecto de ley que propuso el Gobierno uruguayo lleva implícita una contradicción, que es “establecer la posibilidad de que distintas empresas compitan con distintas plataformas y, simultáneamente, decir que se van a preocupar por el juego responsable”, lo cual él asegura que es incompatible.

En ese sentido, Palermo agregó: “Hay actividades en las que no es aplicable el liberalismo, no lo es aplicable en la venta de alcohol, que hay limitaciones, no lo hay en la venta de drogas, que también hay controles y limitaciones, no lo hay tampoco si vende explosivos”.

Además, el titular de La Banca recordó que el monopolio del juego “siempre fue del Estado”, y explicó que, desde 1943, mediante un sistema que según él es un ejemplo en el mundo: “cobra un impuesto sobre las apuestas que llega hoy al 75 por ciento de la utilidad, que es lo que se lleva el Estado a través de este mecanismo sin correr riesgos”.

“Las medidas de juego responsable son efectivas si existe una sola plataforma donde se mitiga la competencia, no la elimina, pero por lo menos mitiga la competencia, para poder cuidar realmente a la población”, detalló Palermo al medio uruguayo, y sugirió: “Los casinos deberían tener entre todos una sola plataforma, y buscar un mecanismo de cómo repartir las utilidades entre todos”.

Ver también: Juego online en Uruguay: proponen que un 5% de las ganancias sea para el programa de salud mental