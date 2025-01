Cuestionan la aplicación del ISC a las apuestas online en Perú por falta de fundamentos legales

El tributarista Luis Durán Rojo advierte sobre la irregularidad del ISC.

Perú.- Luis Durán Rojo, uno de los tributaristas más destacados del país y profesor de Derecho Tributario en la Pontificia Universidad Católica del Perú, señaló que la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a las apuestas online en Perú es inaplicable debido a la ausencia de los elementos fundamentales que conforman la hipótesis del tributo.

Durán Rojo explicó al medio local La República que, según el artículo 1 de la Ley 31557, esta normativa tiene como objetivo regular la explotación de los juegos de azar online, una actividad que previamente no estaba regulada. Al no existir regulación antes de la ley, jurídicamente no se podía considerar que esas apuestas existieran para fines tributarios.

El experto aclaró que, en el artículo 3 de esta ley, se introducen definiciones específicas de lo que es una «apuesta deportiva a distancia» y un «juego a distancia», términos que no estaban contemplados en la legislación peruana anterior. Según Durán Rojo, esto implica que se está tratando con una nueva modalidad de apuestas y juegos, lo que hace inaplicable el ISC a estos nuevos modelos.

Durán Rojo subrayó que, dado que esta actividad no existía en el marco legal previo, no era posible que estuviera sujeta a gravámenes. En su análisis, comentó que en la ley del IGV y el ISC, en el artículo 50, que originalmente gravaba los juegos de azar, no había ningún fundamento legal ni real para incluir a las apuestas online. «Quienes redactaron la norma pensaron que estaban incluyendo los juegos de azar tradicionales, pero no lo estaban haciendo», sentenció, calificando la norma como un error.

El especialista explicó que, desde su perspectiva tributaria, no se incluyó a los juegos a distancia ni a las apuestas deportivas a distancia en la ley 31557 porque faltaban los elementos esenciales de la hipótesis tributaria, como el «qué» y el «dónde».

«En el Decreto Legislativo 1644 no se especifica qué es lo que está gravado, sino solo dónde se va a aplicar la norma», afirmó. Para Durán Rojo, esta falta de claridad convierte al impuesto en algo «muerto», ya que, sin la definición precisa de lo que se está gravando, no hay base legal para aplicar el tributo. «Un reglamento tampoco puede definir qué es lo que se está gravando», agregó.

Además, el tributarista destacó que la nueva ley reguló actividades que antes no existían, lo que plantea un dilema: ¿cómo incluir esas nuevas modalidades de apuestas dentro de las definiciones previas que solo contemplaban juegos físicos? Según Durán Rojo, este tipo de extensión a través de la interpretación no se ajusta al principio de reserva de ley.

Finalmente, criticó la base sobre la cual se aplica el ISC, señalando que la norma está gravando movimientos en redes, pero no consumos, propiedades o rentas, lo que representa un problema de constitucionalidad. «Cuando las normas se redactan sin la debida discusión o una reglamentación clara, se genera un caos que solo lleva a conflictos entre los operadores y el Estado», concluyó.