Juego online en Uruguay: el presidente de La Banca volvió a apuntar contra el proyecto

Roberto Palermo, presidente de La Banca – Juegos Oficiales de Uruguay, dijo que la iniciativa podría incrementar la ludopatía.

Uruguay.- El proyecto que legalizaría el juego online sigue en boca de todos los sectores ligados a la industria. La iniciativa impulsada por el Ejecutivo que podría ser votado en el recinto próximamente con modificaciones, fue criticado nuevamente por Roberto Palermo, presidente de La Banca – Juegos Oficiales de Uruguay.

En comunicación con el medio local La Perspectiva, Palermo argumentó estar de acuerdo con que se regulen las apuestas online de casino, porque es la “mejor manera de controlar el juego”. Sin embargo, reconoció estar “en contra del enfoque ideológico con el que se está haciendo la ley”, que es liberal. Y sostuvo que “un instante de reflexión puede salvar a un ludópata”.

Para el empresario, el proyecto de ley que propuso el Gobierno uruguayo lleva implícita una contradicción, que es “establecer la posibilidad de que distintas empresas compitan con distintas plataformas y, simultáneamente, decir que se van a preocupar por el juego responsable”, lo cual él asegura que es incompatible.

En ese sentido, Palermo agregó: “Hay actividades en las que no es aplicable el liberalismo, no lo es aplicable en la venta de alcohol, que hay limitaciones, no lo hay en la venta de drogas, que también hay controles y limitaciones, no lo hay tampoco si vende explosivos”.

Además, el titular de La Banca recordó que el monopolio del juego “siempre fue del Estado”, y explicó que, desde 1943, mediante un sistema que según él es un ejemplo en el mundo: “cobra un impuesto sobre las apuestas que llega hoy al 75 por ciento de la utilidad, que es lo que se lleva el Estado a través de este mecanismo sin correr riesgos”.

“Las medidas de juego responsable son efectivas si existe una sola plataforma donde se mitiga la competencia, no la elimina, pero por lo menos mitiga la competencia, para poder cuidar realmente a la población”, detalló Palermo al medio uruguayo, y sugirió: “Los casinos deberían tener entre todos una sola plataforma, y buscar un mecanismo de cómo repartir las utilidades entre todos”.

Para Palermo, el problema de que las plataformas compitan es que “al competir aumenta el pay out, que es la tasa de premio que se le devuelve al apostador. No es bueno para el jugador, porque los juegos peligrosos son aquellos que apagan mayor tasa de premio y el sorteo continuo, como la ruleta o las apuestas deportivas, en las que el apostador no tiene tiempo para pensar y, además, tiene una tasa de premios muy alta. La confluencia de esos dos factores hace que una persona pueda perder la consciencia y ahí se encuentran los ludópatas”, agregó.

Por último, agregó que “la ludopatía no se da con la Quiniela” y explicó: “Si usted va a buscar un ludópata, va a estar en los casinos, jugando a las maquinitas, van a estar jugando Supermatch, van a estar jugando a estos juegos que, ya científicamente, está comprobado que son los que atraen a las personas vulnerables”.

El camino legislativo

De acuerdo con lo informado por el medio local La Mañana, se espera que el 9 de noviembre se introduzcan las modificaciones planteadas por algunos legisladores para que se vote en Comisión y pase al plenario.

De acuerdo a los plazos legislativos, se podría aprobar antes de fin de año o a comienzos de 2023. Sin embargo, como tendrá modificaciones, deberá regresar al Senado. Esto llevará a que en el primer semestre de 2023 se esté aprobando finalmente y los casinos online estarían operativos recién para el segundo semestre del año próximo.

Otras críticas

Uno de los temas que más preocupa a los diputados de la oposición y a los sindicatos es cómo evitar que se disparen los casos de ludopatía.

El diputado de Cabildo Abierto, Sebastián Cal, uno de los legisladores que mantiene un perfil más alto con sus críticas a la iniciativa legislativa, dijo: “A nosotros realmente nos preocupa que desde actores tremendamente relevantes se haya tratado de minimizar el riesgo del juego online diciendo que la situación de Uruguay es incomparable con Inglaterra, Italia o España”. Por este motivo, adelantó que en el proyecto agregará un artículo prohibiendo absolutamente la promoción y publicidad de los casinos online.

El proyecto establece destinar el 5 por ciento de lo recaudado por los casinos online para tratar el tema de la ludopatía. Según las estimaciones de la Asociación Nacional de Funcionarios de Casinos del Estado, la recaudación de los casinos online puede llegar en 10 años a una cifra similar a lo recaudado por los casinos físicos actualmente, que se ubica en unos USD200m por año. Por lo tanto, lo destinado para la ludopatía sería de unos USD10m anuales.

Por su parte, otro diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone reclamó ante la Comisión la asistencia de las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) para poder debatir sobre los controles que tienen previsto aplicar si se aprueba el proyecto de apuestas en línea ya que el INAU hizo llegar una notificación a los legisladores con algunas valoraciones sobre el tema.

Por otro carril corre la crítica de los sindicatos. En un comunicado, la Federación Nacional de Trabajadores del Juego (Fenaju) manifestó su “preocupación por el impacto que tendrá en la salud de la población el proyecto actual de juego online” que está siendo tratado en el Parlamento.

“Estamos preocupados por los riesgos de las fuentes laborales que trae aparejado este proyecto. Estamos preocupados porque la recaudación del Estado bajará. Estamos preocupados porque el juego online trae como consecuencia la oportunidad de lavado de activos”, afirma el documento divulgado en los medios locales.

La defensa del Ejecutivo

En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados se presentaron especialistas del Ejecutivo para defender la medida. El director general de Casinos, Gustavo Anselmi, acercó cifras oficiales sobre la ludopatía en Uruguay para poner luz sobre la problemática.

“La ludopatía es una enfermedad y debe ser tratada por salud pública”, aseguró Anselmi ante la Comisión quien citó el último informe del Hospital de Clínicas que indica que en 2021 unas 100 personas fueron atendidas por ludopatía y en 2020 hubo 78 casos.

El director de Casinos agregó: “Si bien la ludopatía es un tema que siempre preocupa, no puede ser una barrera para instrumentar una herramienta como es la modalidad online, fundamental para el desarrollo de los casinos”.

A su vez, Anselmi hizo énfasis en que la ley obliga a la creación de un registro de autoexclusión y defendió el nivel de control que permitirá esta modalidad de juego, como figura en la reglamentación: “Este sistema es muy bueno porque ser conoce a todos los clientes”, remarcó Anselmi.