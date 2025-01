World Poker Federation: brasileiro Roberto Lifschitz é anunciado como novo diretor de marketing

Lifschitz tem mais de 20 anos de experiência em construção de marca e gestão de equipes e processos.

O brasileiro Roberto Lifschitz foi anunciado pela World Poker Federation (WPF) como novo diretor de marketing. O executivo é graduado em Administração de Empresas e tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de desenvolvimento de estratégias, gerenciamento de produtos, construção de marca e gestão de equipes e processos.

“O poker sempre foi uma paixão pessoal que eu tive. É um jogo que vai muito além de estratégia, pois envolve raciocínio lógico, controle emocional e disciplina, que também são habilidades fundamentais para a vida. Quero disseminar esses valores e fazer com que a modalidade seja cada vez mais compreendida em sua verdadeira essência, o que é crucial para atrair novos públicos e engajar ainda mais a comunidade global”, comentou Lifschitz.

Sobre o crescimento do poker no Brasil, o executivo afirmou que o esporte da mente é um fenômeno consolidado no país. “Hoje, contamos com mais de 10 milhões de praticantes no país, segundo dados da Confederação Brasileira de Texas Hold’em (CBTH), e os números não param de crescer. Um exemplo claro desse avanço é o Brazilian Series of Poker (BSOP), que vem registrando recordes impressionantes”, disse.

“Em 2023, o circuito da BSOP distribuiu R$ 125 milhões (USD 21,3 mi) em premiações, e na temporada de 2024 esse número saltou para R$ 200 milhões (USD 34,10 mi), um crescimento de 60%. Além disso, o torneio atraiu jogadores de mais de 50 países, reforçando o Brasil como um dos polos globais do poker”, complementou Roberto.

Ainda sobre a evolução do poker no Brasil, o executivo acredita que o futuro do poker no país é promissor. “Estamos apenas no começo dessa trajetória. A aprovação definitiva do poker como esporte da mente pela International Mind Sports Association (IMSA) abre novas oportunidades para a modalidade, ampliando sua credibilidade, atraindo patrocinadores, aumentando a cobertura da imprensa e incentivando novos jogadores a conhecerem o jogo”, declarou.

