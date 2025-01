Saiba quando começa a temporada 2025 do campeonato brasileiro de poker da BSOP

A temporada deve seguir até novembro, com a realização do BSOP Millions, em São Paulo.

A primeira etapa da competição será em Costa do Sauípe, em fevereiro.

Bahia.- O Brazilian Series of Poker (BSOP), uma das principais competições de poker do Brasil, já definiu as datas da temporada 2025. A primeira etapa da competição será em Costa do Sauípe, na Bahia, entre os dias 6 e 11 de fevereiro.

O BSOP 2025 deve atrair jogadores de todo o Brasil e também de outros países. O torneio possui buy-ins (valores de entrada) que podem variar de R$ 500 a R$ 25 mil, possibilitando que profissionais e amadores possam participar.

“Em 2024, alcançamos resultados excelentes e quebramos recordes, consolidando o crescimento e o alto desempenho do BSOP. Estamos felizes com as conquistas e mais motivados do que nunca para abrir uma nova temporada. A cada torneio, as expectativas crescem, e nosso foco está em superar tudo o que já alcançamos”, comentou o co-CEO do BSOP, Devanir Campos.

No ano passado, a Series of Poker teve uma premiação total de mais de R$ 150 milhões (USD 27 mi), o que coloca a competição na terceira posição entre as maiores premiações esportivas do país, ficando atrás apenas dos principais campeonatos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa do Brasil pagam a todos os clubes participantes, respectivamente, R$ 500 milhões (USD 92 milhões) e R$ 450 milhões (USD 82 milhões). Nas principais etapas do BSOP do ano, o Winter Millions e o Millions, as premiação garantidas podem passar de R$ 60 milhões (USD 11 milhões).

Confira as etapas do Brazilian Series of Poker 2025:

6 a 11 de fevereiro – Costa do Sauípe (BA) – Sauípe Resorts

13 a 19 de março – São Paulo (SP) – WTC Sheraton

1 a 6 de maio – Gramado (RS) – Wish Serrano Resort

22 a 31 de julho – BSOP Winter Millions – São Paulo (SP) – WTC Sheraton

1 a 8 de outubro – Foz do Iguaçu (PR) – Wish Foz do Iguaçu Resort

14 a 29 de novembro – BSOP Millions – São Paulo (SP) – WTC Sheraton

