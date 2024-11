Saiba quem vai assumir a direção-geral da Loteria Mineira

Novo nome vai substituir Ronan Edgard dos Santos Moreira, que pediu exoneração.

Minas Gerais.- A Loteria do Estado de Minas Gerais (LEMG) terá um novo diretor-geral. O governador Romeu Zema (Novo) assinou, nesta quinta-feira (28), a mudança no comando. De acordo com o que foi publicado no Diário Oficial da unidade federativa, Onésimo Diniz Moreira vai substituir Ronan Edgard dos Santos Moreira, que pediu exoneração.

De acordo com o site O Fator, Onésimo é ex-integrante da direção do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Para que o novo diretor-geral da autarquia responsável pelos jogos lotéricos do estado comece a atuar, é necessário que a Assembleia Legislativa mineira aprove a indicação.

Segundo o jornal O Estado de Minas, Ronan Moreira apresentou, na última terça-feira (26), um ofício ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, solicitando a renúncia da direção-geral da LEMG. Moreira ficou cerca de 15 anos no cargo e alegou que a decisão se deve a motivos pessoais.

Ronan, segundo o jornal, já vinha sendo pressionado pelos parlamentares da Assembleia Legislativa, que solicitavam esclarecimentos sobre a licitação da concessão para operar os jogos lotéricos do estado. Essa concorrência teria sido vencida por um consórcio formado por empresas estrangeiras e uma brasileira. Entretanto, a companhia nacional já era responsável pela gestão do serviço desde 2011.

Os parlamentares argumentam que houve uma preferência por manter o mesmo serviço que já vinha sendo feito. Além dessa polêmica, a Loteria Mineira vem enfrentando problemas com o edital para a concessão da operação de loterias online que está suspenso pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

