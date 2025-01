Veja quais são os esportes favoritos dos apostadores brasileiros, segundo pesquisa da Aposta Hub

84,2% das apostas esportivas no Brasil têm relação com o futebol.

O Brasil é conhecido como o “país do futebol”, mas também pode ser chamado de país das apostas em futebol, baseando-se em uma pesquisa divulgada pelo site Aposta Hub. Segundo o levantamento, 84,2% das apostas esportivas feitas no Brasil estão relacionadas a futebol.

O futebol lidera com folga o posto do esporte favorito dos apostadores brasileiros. A segunda colocação é do basquete, com 7,2% do volume de entradas nas plataformas de iGaming. Em terceiro estão os esportes eletrônicos (eSports), com 6,1% da preferência nacional. Destaque também paras as artes marciais mistas (MMA) que movimentou 2,5% das apostas.

Outro dado interessante do levantamento é o de que as apostas esportivas não são a modalidade preferida pelos usuários. Os jogos de cassino online lideram em popularidade no setor, com 79,1% dos entrevistados afirmando preferir esses iGames ao invés das apostas, que são mais queridas por 18,8% das pessoas ouvidas.

Dos jogos de cassino, a pesquisa da Aposta Hub concluiu que os caça-níqueis são os jogos mais populares, com mais de 66% dos usuários afirmando apostar em slots online. O levantamento também destaque outros jogos com muita procura como roleta (21%), bingo (7,9%) e poker (4,4%).

O setor de apostas esportivas e jogos de cassino online é legalizado no Brasil desde 2018, mas apenas em 2025 esse mercado começou a operar de forma regulada pelo Ministério da Fazenda. Atualmente, cerca de 70 sites de apostas estão regularizados no país, com a lista oficial de empresas licenciadas sendo atualizada regularmente pelo governo federal.

