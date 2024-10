Terceiro contrato com bets: Davi Brito é anunciado como embaixador da Betsul

Em pouco mais de três meses, o vencedor do BBB 24 mudou de patrocinadora três vezes.

A operadora de apostas esportivas Betsul anunciou Davi Brito, o ganhador do Big Brother Brasil (BBB) 2024, como novo embaixador da marca. Em pouco mais de três meses, o influenciador mudou de patrocinadora três vezes.

O CEO da empresa, Fernando Garita, comentou sobre o novo embaixador: “Esse momento é muito especial, pois estamos trazendo uma personalidade que se conectou de forma genuína com os brasileiros. A nova regulamentação do setor de apostas esportivas no país reforça ainda mais a importância de oferecermos um ambiente seguro e responsável para nossos clientes. Estamos confiantes de que vamos engajar um público ainda maior, sempre promovendo o jogo com responsabilidade e transparência”.

“É uma honra para mim fazer parte da equipe de embaixadores da Betsul. Estou empolgado para apresentar conteúdos divertidos de forma responsável. Juntos, vamos mostrar que apostar pode ser uma experiência animada e consciente”, disse Davi Brito.

Com o acordo, Davi vai produzir conteúdos para as redes sociais e ainda participará de ações publicitárias da empresa. Brito se une ao time de embaixadores da marca que já tem o músico Carlinhos Brown e o jornalista Ivan Moré.

Inicialmente, Davi tinha um contrato de seis meses com a Esportes da Sorte, que também patrocina o reality show que o baiano venceu. Porém, os executivos da empresa detectaram uma violação contratual por parte do influenciador, que foi visto no Instagram interagindo com o cantor Márcio Victor em um post que promovia a plataforma concorrente Grupo Arena Esportiva.

Após esse caso, a Arena Esportiva decidiu assinar com Davi para promover a companhia. Entretanto esse acordo não durou muito. Com o início do processo de regulação das casas de apostas, a empresa declarou que não concordava com os termos do Ministério da Fazenda e decidiu encerrar as atividades no país, consequentemente rescindindo com o influenciador.

A Betsul é uma das 205 plataformas de iGaming que solicitaram a licença para operar no país através do Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda (SPA). Com isso, a empresa está autorizada a operar até o final do ano.

