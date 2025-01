Saiba quais foram as bets com mais engajamento nas redes sociais no Brasil em dezembro

A Esportes da Sorte teve mais interações e a Reals conseguiu mais seguidores.

A Samba Digital, uma agência de marketing esportivo e iGaming, publicou os resultados do seu levantamento mensal sobre o engajamento online das empresas de apostas esportivas que atuam no Brasil. Segundo a pesquisa, a Esportes da Sorte foi a companhia do setor que mais teve interações no Instagram no mês de dezembro.

Outro dado interessante da pesquisa é o de que a Reals Bet liderou o ranking das operadoras que mais conseguiram seguidores nas redes sociais no último mês do ano. As outras empresas que fecham o top 5 são Betão, H2bet, Superbet e Betano.

Segundo a organizadora do levantamento, entretanto, foi identificado que, de uma forma geral, aconteceram menos interações em relação ao mês anterior. Somando-se as cerca 130 operadoras analisadas, foram mais de 3,83 milhões de interações, por volta de 2,8% menos do que em novembro, que teve 2,62 milhões de interações. Porém, em relação ao mesmo período de 2023, houve um crescimento de 45,9%.

Em relação aos novos seguidores, foram mais de 524 mil entre as empresas analisadas, uma redução de 54% em comparação com novembro de 2024.

“Até mesmo numa baixa, os números dos perfis digitais são muito expressivos. Estamos falando de quinhentos mil novos seguidores em um mês em que caiu 54%. Na alta, os números se equivalem aos grandes segmentos da indústria digital. É um investimento que gera tanto valor para a marca e exposição direta e que resulta numa relação de ‘intimidade digital’ com o público”, comentou Camila Cunha, gerente do departamento de iGaming da Samba Digital.

A Esportes da Sorte, que obteve mais de 1 milhão de interações no Instagram em dezembro, o dobro do seu desempenho em novembro, ainda não conseguiu a licença do Ministério da Fazenda para atuar no Brasil.

Segundo o secretário de Prêmios e Apostas, Regis Dudena, algumas empresas de iGaming que se inscrevem para o processo de regularização tiveram seus pedidos de licença negados por falta da documentação exigida.

No total, foram mais de 100 companhias que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da SPA), mas apenas 14 delas obtiveram permissões definitivas. Outras 52 empresas de iGaming receberam permissões temporárias, com o prazo de 60 dias para que sejam apresentados os documentos pendentes.

