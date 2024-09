Operadora Betsul lança glossário de expressões do universo das apostas esportivas

O e-book pode ser adquirido gratuitamente por quem tiver uma conta na plataforma de iGaming.

A operadora de apostas esportivas e jogos online Betsul lançou um glossário com o significado de expressões usadas na indústria dos jogos de azar. Funcionando como uma espécie de manual do mundo das apostas, o e-book tem como objetivo auxiliar os jogadores novatos.

Além de explicar termos comuns usados por apostadores, o material ainda possui dicas e estratégias de como apostar. O documento recebeu o nome de “Bet do Brown“, em referência a um dos embaixadores da marca, o músico Carlinhos Brown.

“Nossa prioridade é garantir que nossos clientes tenham o melhor suporte possível para aproveitar ao máximo cada experiência. A Bet do Brown é mais uma forma de estarmos ao lado do nosso apostador, oferecendo conteúdos de qualidade e informações importantes para que ele se sinta confiante e bem-preparado. Estamos comprometidos em continuar liderando o mercado com iniciativas que agreguem valor à experiência dos nossos jogadores”, afirmou Andréia Oliveira, diretora de operações da Betsul.

O glossário está disponível gratuitamente para quem fizer uma conta na Betsul. A empresa atua no país há cerca de cinco anos e foi a primeira empresa do setor de apostas a receber o selo RA1000, do site Reclame Aqui.

