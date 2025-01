Supercopa Rei 2025: casa de apostas Betano anuncia aquisição dos naming rights da competição

A competição da CBF será disputa entre Flamengo e Botafogo na capital do Pará.

Pará.- A operadora de apostas esportivas Betano anunciou que fechou o contrato de naming rights da Supercopa Rei 2025. A competição, que é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), consiste em um jogo único entre os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro do ano anterior. Em 2024, os clubes vencedores foram, respectivamente, Flamengo e Botafogo.

A partida decisiva será no dia 2 de fevereiro, no Estádio Mangueirão, em Belém (PA). A casa de apostas também possui os naming rights dos dois campeonatos que levam à disputa da Supercopa. Além da exibir a marca em diversas áreas da final do torneio, a operadora de apostas ainda entregará o “Troféu Craque Betano” para o melhor atleta da partida.

“Esta nova parceria firma ainda mais nosso comprometimento com o futebol nacional. Estamos presentes nos maiores campeonatos nacionais, proporcionando experiências aos fãs do esporte e reforçando nosso compromisso com o entretenimento após a regulamentação”, afirmou o diretor comercial da Betano, Guilherme Figueiredo.

Os clientes da Betano poderão concorrer a bolas usadas durante o jogo, que serão autografadas. A empresa pretende ainda promover uma ação em que levará 48 líderes indígenas ao estádio para acompanharem a partida entre os clubes cariocas.

Segundo a CNN Brasil, a Supercopa Betano Rei 2025 terá uma premiação recorde. Cada finalista já garantiu cerca de R$ 6 milhões (USD 1 mi) pela participação, com o campeão recebendo um bônus de mesmo valor, com isso, o vencedor da disputa pode chegar a uma bonificação de mais de R$12 milhões (USD 2 mi).

O Flamengo é o maior campeão da Supercopa, com dois títulos, e o Botafogo busca o troféu inédito. Outros clubes que já conquistaram essa competição foram Atlético-MG, Corinthians, Grêmio, São Paulo e Palmeiras, com um título cada um.

