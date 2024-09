SPA se reúne com laboratórios certificadores sobre a regulamentação do iGaming no Brasil

Participaram da reunião, os laboratórios GLI, BMM, eCogra, Gaming Europe e Quinel.

Brasília.- A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda, e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) se reuniram, na segunda-feira (2), com representantes dos laboratórios certificadores de plataformas de jogos de azar. Essas empresas, que foram selecionados pelo governo, devem passar por testes a partir de 2 de outubro para que possam atuar no licenciamento das empresas de iGaming no Brasil.

O encontro contou com a participação do secretário da SPA, Regis Dudena, e representantes da Gaming Laboratories International (GLI), BMM Testlabs, eCogra, Gaming Europe e Quinel. Na oportunidade, foram discutidas as regras para certificação no país e quais as ferramentas podem ser usadas nesse processo.

Os servidores do Serpro apresentou aos representantes dos laboratórios o manual do Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) e o formato de envio de dados online. Os membros do governo explicaram como funcionaria a rotina de trabalhos e o que é esperado dos laboratórios.

Depois da primeira rodada de testes em 2 de outubro, acontecerá uma etapa final de testes em dezembro para que seja validado todo o sistema de transferência de dados para que se comece 2025 com casas de apostas já regularizadas.

“O evento organizado pela Secretaria de Prêmios e Apostas e o Serpro é de grande importância porque buscou alinhar com todos os laboratórios autorizados as expectativas sobre o processo de certificação no Brasil. Assim como as portarias lançadas pela SPA, a expectativa de que os laboratórios forneçam um serviço baseado nas melhoras práticas da indústria ficou muito claro”, comentou Walter Delfraro Jr, executivo de relações governamentais e desenvolvimento de negócios da GLI.

“Um evento muito informativo e enriquecedor que garantiu o alinhamento total entre a SPA e os seus laboratórios certificadores aprovados. A eCogra agradece ao Ministério da Fazenda pelo diálogo aberto e continua comprometida em fornecer serviços de certificação ao Brasil de acordo com os mais altos padrões do setor”, declarou Udo Seckelmann, representante legal da eCogra.

