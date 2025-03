SOFTSWISS promove Dario Leiman a Head de Desenvolvimento de Negócios na América Latina

Dario ocupava anteriormente o posto de Gerente Regional de Desenvolvimento de Negócios.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, empresa de tecnologia para iGaming, anunciou a promoção de Dario Leiman ao cargo de Head de Desenvolvimento de Negócios na América Latina. Anteriormente Gerente Regional de Desenvolvimento de Negócios, Leiman teve papel fundamental na consolidação da empresa no mercado latino-americano, garantindo certificações essenciais para a operação na região.

Desde o início de 2024, a SOFTSWISS tem expandido sua atuação na América Latina, investindo em parcerias estratégicas e garantindo certificações locais. Durante sua gestão como Gerente Regional, Leiman assegurou a certificação do SOFTSWISS Jackpot Aggregator no Brasil e do Game Aggregator no Brasil e no Peru, reforçando o compromisso da empresa com as regulamentações locais.

Para Rubens Barrichello, Diretor Não Executivo da SOFTSWISS na América Latina, a nomeação de Leiman fortalece ainda mais a presença da companhia na região.

“A SOFTSWISS reuniu uma das equipes mais qualificadas para atuar em um mercado tão estratégico como o da América Latina. A promoção de Dario garante que temos a expertise necessária para impulsionar nossa expansão na região. Estou ansioso para acompanhar esse crescimento sob sua liderança.”

No novo cargo, Leiman será responsável pelo desenvolvimento de estratégias para ampliar a presença da SOFTSWISS no mercado latino-americano, fortalecendo parcerias já estabelecidas e implementando inovações tecnológicas alinhadas às demandas dos operadores e jogadores.

O executivo destacou a importância desse momento para a empresa.

“É uma grande honra assumir este cargo. As certificações recentes no Brasil e no Peru abriram oportunidades incríveis para operadores locais e internacionais. Meu objetivo é garantir que a SOFTSWISS continue oferecendo soluções de ponta adaptadas ao cenário dinâmico da América Latina”.