Lenda da Fórmula 1, Rubens Barrichello é o primeiro convidado do SOFTSWISS Excellence Talk

Nova iniciativa da SOFTSWISS será trimestral e tem o objetivo de cultivar uma forte comunidade local de profissionais e fortalecer os laços com instituições educacionais.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, fornecedora global de soluções inovadoras de iGaming com mais de 15 anos de experiência, realizou o primeiro evento SOFTSWISS Excellence Talks no escritório principal da empresa em Poznań. Esta nova iniciativa trimestral visa cultivar uma forte comunidade local de profissionais e fortalecer os laços com instituições educacionais líderes.

O evento de abertura contou com um discurso de Andrey Starovoitov, Co-CEO da SOFTSWISS, que deu as boas-vindas aos participantes, e uma participação especial de Rubens Barrichello, lenda da Fórmula 1 e Diretor Não Executivo na América Latina da SOFTSWISS. Barrichello inspirou o público com um discurso motivacional, participou de uma animada sessão de tira-dúvidas e ainda premiou as perguntas mais instigantes levantadas durante a discussão.

Andrey Starovoitov, Co-CEO da SOFTSWISS, comentou: “Na SOFTSWISS, não estamos apenas estabelecendo padrões tecnológicos em entretenimento com nossas soluções inovadoras; também estamos comprometidos em apoiar o crescimento das comunidades locais. O projeto SOFTSWISS Excellence Talks fornecerá uma plataforma para compartilhar conhecimentos e promover o diálogo aberto, ajudando a construir conexões mais fortes com parceiros locais e a nutrir os talentos de amanhã.”

Durante seu discurso, Rubens Barrichello compartilhou insights de sua ilustre carreira no automobilismo, destacando os paralelos entre o planejamento estratégico, a tomada de decisões e o trabalho em equipe nas corridas competitivas e os princípios necessários para construir equipes de alto desempenho, impulsionar o crescimento dos negócios e alcançar o desenvolvimento pessoal.

Rubens Barrichello, Diretor Não Executivo para a América Latina da SOFTSWISS, acrescenta: “O lançamento da iniciativa SOFTSWISS Excellence Talks na Polônia é particularmente inspirador, visto que um terço da nossa equipe está baseado aqui. Esta iniciativa permite-nos compartilhar as nossas experiências, criar novas oportunidades de crescimento e colaborar com especialistas e instituições de ensino. Estou confiante de que este projeto se tornará um centro de intercâmbio de conhecimentos e dará uma contribuição significativa para o desenvolvimento da região.”

Os encontros do SOFTSWISS Excellence Talks serão realizados trimestralmente, com foco em temas como tecnologia, inovação e competências de liderança. A empresa planeja expandir a iniciativa introduzindo novas atividades e fortalecendo colaborações com instituições educacionais e a comunidade empresarial local.

O compromisso da SOFTSWISS com a Polônia já foi reconhecido com numerosos prêmios. Em 2024, a empresa obteve a prestigiada certificação Great Place to Work® e foi recentemente homenageada com o Prêmio Honorário “Helping as Much as We Can” pelas suas iniciativas de responsabilidade social em Poznań.

