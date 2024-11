Bet regulamentada: Aposta Ganha anuncia aprovação do pedido de licença

Com a licença, a operadora passa a fazer parte do grupo de empresas aptas para atuar no Brasil.

A empresa Aposta Ganha informou que o pedido de operação através da licença federal passou pelos requisitos do Ministério da Fazenda. Com isso, a operadora passa a fazer parte do grupo de empresas aptas para atuar no Brasil.

“Sempre acreditamos que esse era o caminho certo a se seguir. Por isso, a Aposta Ganha sempre jogou limpo e foi uma das primeiras casas de apostas a entrar com pedido de regulamentação, registro número 0022 no Sistema de Gestão de Apostas”, destaca o comunicado da Aposta Ganha.



Ainda de acordo com o comunicado da empresa, a regulamentação é “o resultado de um trabalho comprometido com nossos jogadores que acaba de chegar e só reforça nosso compromisso de oferecer um jogo 100% seguro”.

” Nosso trabalho árduo nos colocou em um grupo exclusivo de empresas autorizadas a oferecer uma experiência de jogo divertida e 100% segura em todo o país”, disse o CCO do Grupo Aposta Ganha, Hugo Baungartner, segundo publicação do site Yogonet.

Veja também: Luva de Pedreiro é anunciado como embaixador da Aposta Ganha

“Graças a Deus, Pai”

Recentemente, a Aposta Ganha anunciou o influenciador digital Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, como novo embaixador da marca. O influencer tem mais de 21,8 milhões de seguidores no Instagram e ficou famoso por fazer vídeos de futebol na Internet.

Luva de Pedreiro é dono de bordões como “Receba!”, “Graças a Deus, pai” e “Melhor do mundo”. O influenciador, que é seguido inclusive por estrelas do esporte mundial, passa a representar a Aposta Ganha no período de preparação para Black Friday, em que a empresa deve lançar ofertas para os clientes.