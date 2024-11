Católicos X Evangélicos: pesquisa mostra quem aposta mais em bets e loterias

Levantamento do Instituto Datafolha foi realizado entre os dias 5 e 6 de novembro, em 113 municípios brasileiros.

Uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, mostra que 23% dos evangélicos já apostaram em sites online, as chamadas bets, ou em jogos como o “Tigrinho”. Segundo o levantamento, entre os católicos, o percentual é de 19%.

De acordo com os dados do Datafolha, entre os entrevistados que fazem uso das bets, 20% dos evangélicos apostam todos os dias, contra 14% dos católicos. Os primeiros desembolsam em média R$ 186 por mês para isso. Os segundos, R$ 290.

Quando o assunto é loterias como a Mega-Sena, o número de apostadores evangélicos cai para 19% e o dos católicos sobe para 32%. Segundo a pesquisa do Datafolha, 4% dos evangélicos já participaram do Jogo do Bicho, contra 10% dos católicos.

A pesquisa foi feita nos dias 5 e 6 de novembro, em 113 municípios brasileiros. Católicos são 51% dos 1.935 entrevistados pelo instituto. A margem de erro para esse recorte religioso é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

Os evangélicos respondem por 24% do total, com uma margem mais ampla, de cinco pontos percentuais, por conta da amostra menor. O restante se divide entre quem tem outras religiões ou os 13% que relatam não ter nenhuma.

Segundo reportagem do Jornal Folha de São Paulo, as bets têm preocupado pastores devido aos fiéis que tem investido em fazer apostas. Dados da pesquisa também alarmam para os endividamentos, já que 21% dos evangélicos acumularam dívidas de jogo, ao perderem tudo em apostas.

“Temos o caso de um menino que tinha R$ 90 e foi jantar com a namorada. A conta deu mais do que isso, ele foi ao banheiro e jogou os R$ 90. Perdeu tudo”, contou o apóstolo Estevam Hernandes à Folha.