Atlético-MG x Botafogo: Sportingbet monta fan zone para final da Libertadores 2024

Pela sexta vez, dois clubes brasileiros decidem o campeão da América do Sul.

A operadora de apostas esportivas Sportingbet prepara ativações para a final da Copa Conmebol Libertadores da América 2024, que acontece no dia 30 de novembro, em Buenos Aires, Argentina. Pela sexta vez, dois clubes brasileiros decidem o campeão da América do Sul. Este ano, a disputa será entre Atlético-MG e Botafogo.

A companhia vai montar um fan zone em Vicente López, no Paseo Costero, um ponto turístico da capital argentina. No local, entre os dias 27 e 29 de novembro, o público poderá conferir atividades temáticas. A Sportingbet é patrocinadora oficial da competição.

Entre as ações, a Sportingbet vai montar um totem com inteligência artificial com o jogo “Meu gol do título inesquecível”, em que os jogadores montam o lance que eles consideram que seria o gol do título da Libertadores e depois podem brincar de narrar esse gol. A empresa selecionará um vencedor para ganhar ingressos para jogos da competição continental de 2025.

Outra atração da fan zone é a exibição do troféu da Libertadores e de artigos históricos no “Museu da Glória Eterna“. Também poderão ser conferidos pelo público, um miniestádio, entrega de prêmios, shows com DJs, gastronomia e outras promoções para preparar o clima para a final da Copa.

A operadora de apostas levará ainda influenciadores e ex-jogadores para participar de uma festa voltada aos fãs de futebol. A entrada será gratuita. De acordo com a empresa, a iniciativa “reforça o compromisso da Sportingbet em promover a inclusão e o acesso ao esporte, celebrando a paixão pelo futebol em um dos momentos mais importantes do calendário esportivo“.

