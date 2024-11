Jogo limpo: Rei do Pitaco e Federação Goiana de Futebol fecham parceria

A empresa de apostas vai subsidiar ferramentas de monitoramento avançadas para combater a manipulação de resultados no futebol.

O Rei do Pitaco, , operadora de jogos e apostas online no Brasil, anunciou uma parceria com a Federação Goiana de Futebol (FGF). Segundo comunicado, a empresa de apostas vai subsidiar ferramentas de monitoramento avançadas para combater a manipulação de resultados no futebol.

Segundo o Rei do Pitaco, a ação faz parte do projeto “Parceiro de Integridade do Esporte”, que se estenderá até 2026. O objetivo é equipar diversas federações estaduais com essas tecnologias.

Veja também: Rei do Pitaco e Sportradar lançam programa de integridade do esporte





A iniciativa visa fortalecer o controle da integridade esportiva, monitorando dados e movimentos no mercado de apostas, gerando alertas para atividades suspeitas. Com essas ferramentas, as federações podem identificar e investigar rapidamente possíveis manipulações, acionando as autoridades competentes para tomada de medidas corretivas.

Ainda segundo o Rei do Pitaco, os relatórios de monitoramento são validados pela Corte Arbitral do Esporte, pelo Ministério Público Federal e possuem respaldo científico da Universidade de Liverpool.

Licença Garantida

Na quarta-feira (20), o Rei do Pitaco anunciou que teve seu pedido de licença definitivo aprovado. Este passo é um avanço importante para a empresa, que se prepara para atuar de maneira totalmente regulamentada no país, seguindo as exigências da nova legislação de apostas online.

“O governo acaba de aprovar o pedido de licença para operarmos apostas esportivas e jogos online no Brasil, de forma definitiva. Uma grande conquista que reforça a nossa missão de oferecer uma diversão segura e 100% regulamentada”, informou a empresa em seu Instagram.