Agregador de Jogos da SOFTSWISS faz parceria com a 100HP Gaming para expandir as ofertas de jogos Crash

O Agregador conta com mais de 23.500 jogos e se tornou o maior centro de conteúdos do mercado de iGaming .

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS anunciou uma nova parceria com a 100HP Gaming, enriquecendo ainda mais seu portfólio do Agregador de Jogos. Com mais de 23.500 jogos, o Agregador de Jogos da SOFTSWISS se tornou o maior centro de conteúdos do mercado de iGaming.

A SOFTSWISS destaca estar comprometida em expandir seu portfólio com conteúdos diversificados e de alta qualidade. Em resposta à crescente popularidade dos jogos crash, a SOFTSWISS adicionou novos títulos de provedores confiáveis ao seu portfólio. Recentemente, a SOFTSWISS desenvolveu funcionalidades que permitem a inclusão de jogos crash em torneios e jackpots.

A 100HP Gaming traz uma vasta experiência no desenvolvimento de jogos. Sua abordagem se concentra em designs vibrantes, que se tornaram padrões da indústria, e em tendências importantes, como gamificação e personalização. Com recursos de gamificação e bônus baseados em níveis, seus jogos apresentam uma taxa média de retenção de 15%. Os jogadores também podem personalizar os designs dos jogos, enquanto as marcas se beneficiam da inserção gratuita de produtos com cores personalizadas.

Nikita Keino, Diretor de Parcerias do Agregador de Jogos da SOFTSWISS, comenta: “Essa parceria é um exemplo bem-sucedido de colaboração, em que o Agregador de Jogos da SOFTSWISS oferece a um provedor de conteúdo uma maneira rápida e fácil de acessar novos mercados e clientes. Ao mesmo tempo, podemos oferecer aos nossos clientes conteúdo diversificado e de alta qualidade, desenvolvido com um profundo conhecimento das últimas tendências de iGaming e da demanda dos jogadores.”

“A parceria com a SOFTSWISS é uma excelente oportunidade para compartilharmos nossos jogos de alta qualidade com uma rede mais ampla de operadores. Esperamos trabalhar em estreita colaboração com a SOFTSWISS para aprimorar a experiência de jogo de seus parceiros”, disse Ilya Rybasov, Gerente de Desenvolvimento de Negócios na 100HP Gaming.

Novas parcerias e colaborações com a SOFTSWISS podem ser estabelecidas durante o próximo SiGMA Europe Summit, no Malta Maritime Hub, de 12 a 14 de novembro. Marque uma reunião com uma equipe e encontre-a no estande 2145.