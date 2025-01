Setor de Pagamentos em Foco: SBC Summit Rio Apresenta o Payment Expert Summit

O SBC Summit Rio 2025 será realizado nos dias 25 e 27 de fevereiro, no Riocentro.

Comunicado de imprensa.- O SBC Summit Rio 2025 está pronto para estrear o Payment Expert Summit, um evento especializado que reunirá operadores regionais e internacionais com os principais provedores de pagamentos e fintechs da indústria.

A inclusão do Summit ajudará tomadores de decisão a adotar soluções de pagamento inovadoras e fáceis de usar, enquanto aprofunda seu entendimento sobre os mais recentes requisitos de conformidade — essenciais para prosperar no mercado brasileiro recém-regulamentado.

Rasmus Sojmark, CEO e fundador da SBC, comentou: “O Ministério da Fazenda do Brasil introduziu a Portaria Normativa nº 615, estabelecendo regulamentações rigorosas para transações de pagamento no setor de jogos. Para as marcas que estão entrando no Brasil, isso destaca a importância de priorizar experiências otimizadas, amigáveis ao usuário e totalmente compatíveis com a regulamentação para os jogadores”.

“Com o Payment Expert Summit, as marcas ganham os insights e recursos necessários para criar melhores experiências para os clientes e prosperar no desafiador mercado brasileiro”, complementou o executivo.

Agendado para os dias 25 a 27 de fevereiro de 2025 no Riocentro, no Rio de Janeiro, a segunda edição do SBC Summit Rio reunirá 15.000 profissionais da indústria, oferecendo uma combinação de networking, apresentações de produtos e informação para aqueles que têm o Brasil como foco.

No piso da exposição, os participantes poderão conferir de perto os mais recentes avanços em tecnologias de pagamento, soluções e plataformas. As marcas já confirmadas incluem Fiserv, IDnow, Pagsmile, Paybrokers, PayRetailers, Pronto Paga, Trio Payments, UNICO e Z.ro Bank.

No campo educacional, os participantes poderão aguardar discussões aprofundadas sobre o cenário atual de pagamentos no Brasil, estratégias para manter a conformidade no país, avanços em fintech, inovações futuras em pagamentos e estratégias para combater fraudes.

Iniciando a programação, o painel intitulado “Cenário de pagamentos: principais diretrizes e oportunidades” abordará como os novos entrantes no mercado podem prosperar no Brasil sob as novas regulamentações de pagamento do país. O painel contará com líderes da indústria, como Paulo Gerber (COO, Gamersbank), Wesley Cardia (Ex-presidente, ANJL), Luiz Moraes (CFO, SevenX Gaming) e Leonardo Baptista (CEO, Pay4Fun), com a moderação de Ludiara Sousa (Head de Pagamentos, Blaze). O painel explora a implementação obrigatória do PIX, estratégias para navegar no cenário regulatório em evolução e os desafios e oportunidades que essas mudanças trazem.

A sessão intitulada “Revolução Fintech: Onde o Dinheiro Encontra a Tecnologia” destacará os mais recentes avanços em fintech. Contando com a participação de especialistas como Fernanda Meirelles (Sócia, Área de Mídia e Jogos, FAS Advogados), Gabriel Romão (CFO & Head de Finanças, Galera Bet), Arthur Silva (Fundador e CEO, Alfa Entretenimento) e a moderação de Vitória Lopes Goellner (Assessora Jurídica, BET77), o painel abordará as regulamentações recentes de fintech, estratégias para uma colaboração bem-sucedida com instituições financeiras e estudos de caso que demonstram como a fintech impulsiona o sucesso nos negócios.

O painel, intitulado “Uma Abordagem Colaborativa para a Prevenção de Fraudes”, capacitará as marcas com estratégias avançadas para lidar de forma eficaz com comportamentos fraudulentos. Contando com a participação de Roberta Guedes (Diretora de Conformidade Financeira, iBetta Bet Compliance LTDA), Ludiara Sousa (Head de Pagamentos, Blaze), Samer Atassi (VP da América Latina, Jumio) e Gabriel Barbabela (Lead Product Manager, Veriff), a sessão se concentrará em táticas essenciais para enfrentar os desafios da fraude e implementar estratégias que aumentem a retenção de jogadores e o lucro, ao mesmo tempo em que mitigam ataques de identidade.

Além das sessões de conferência do “Payment Expert Summit”, os participantes terão a oportunidade de expandir seus conhecimentos sobre o mercado brasileiro por meio de trilhas dedicadas que cobrem cassino e apostas esportivas, regulamentação e conformidade, inovações tecnológicas, proteção ao jogador e o Affiliate Leaders Summit.

