Play’n GO anuncia lançamento exclusivo nos EUA do título de sucesso Piggy Blitz Disco Gold

A sequência de Piggy Blitz agora está disponível exclusivamente nas operadoras DraftKings e Golden Nugget em Michigan, Nova Jersey, West Virginia, Pensilvânia e Connecticut.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO, fornecedora líder mundial de entretenimento de cassino, anunciou o lançamento exclusivo na rede dos EUA de seu título de sucesso, Piggy Blitz Disco Gold.

Piggy Blitz Disco Gold é uma sequência de Piggy Blitz, que conquistou os EUA em 2024. Piggy Blitz Disco Gold vê os porquinhos passarem de quebrar cofrinhos a movimentos de discoteca na pista de dança em uma tentativa de coletar moedas e acumular recompensas instantâneas em um baile de apostas altas.

O jogo agora está disponível exclusivamente nas plataformas da DraftKings e Golden Nugget nos estados de Michigan, Nova Jersey, West Virginia, Pensilvânia e Connecticut até 5 de fevereiro.

Anna Mackney, chefe de vendas regionais da Play’n GO nos EUA, acrescentou “Piggy Blitz foi um sucesso tão grande nos EUA no ano passado que mal podíamos esperar para lançar esta sequência tão aguardada. Piggy Blitz Disco Gold já começou a funcionar desde seu lançamento na semana passada e estamos entusiasmados em expandir nosso portfólio de jogos nos EUA com um título de tão alta qualidade.”

Na última segunda-feira (13), a Play’n GO anunciou sua primeira parceria de Operador Tribal nos EUA com o Eagle Casino & Sports em Michigan.

A gigante de jogos agora está ativa em cinco estados dos EUA, e esta parceria é a primeira com uma Operadora Tribal. A partir de agora, os jogadores do Eagle Casino & Sports no playeagle.com em Michigan terão acesso aos títulos clássicos da Play’n GO, como Reactoonz , Fire Joker e Piggy Blitz.

