Parceria renovada: Coritiba e Reals assinam acordo de patrocínio máster para a temporada 2025

Em 2024, as partes assinaram o maior acordo de patrocínio da história do clube.

Paraná.- A Reals Bet anunciou, nesta quarta-feira (15), a renovação do contrato de patrocínio máster com o Coritiba Foot Ball Club para a temporada 2025. A parceria começou em 2024, com a empresa de apostas esportivas tende firmado o maior acordo de patrocínio da história do clube paranaense. O novo vínculo é válido até dezembro.

O nova parceria contempla a exposição da marca nos uniformes de jogo e de treino do Coritiba, além da presença em placas de publicidade e backdrops de entrevistas. Ainda estão previstas a produção de conteúdos para as redes sociais na Internet e a realização de ativações para os sócios e os demais torcedores do Coxa.

O diretor comercial e de negócios do Coritiba, Renato Kobbi, comentou: “Em um momento delicado do mercado de apostas, ter ao nosso lado um parceiro sério, em conformidade com as leis, referência na sua área de atuação como a Reals, é motivo de muito orgulho para todos nós aqui”.

“Vivemos um momento importante no Coritiba, com a expectativa bastante positiva para os desafios que temos pela frente em 2025. Assim como o apoio do nosso torcedor tem sido extremamente importante neste momento, poder contar com parceiros de credibilidade como a Reals nos dá muita confiança para seguirmos em frente, em busca do melhor para o clube”, completou o executivo.

O country manager da Reals, Rafael Borges, também falou sobre a renovação da parceria. “O Coritiba é um clube tradicional, com uma torcida engajada, e pudemos perceber isso no primeiro ano do contrato. Construímos uma parceria sólida, que trouxe frutos para o time e para a empresa. Seguiremos juntos por mais um ano, promovendo novas iniciativas junto aos torcedores e apoiando diretamente a instituição por meio do nosso patrocínio”.

O acordo entre Coritiba e Reals foi intermediado pela empresa de marketing esportivo Wolff Sports. A companhia será responsável por criar as ativações para promoção da parceria entre a equipe e a casa de apostas.

“Durante a temporada passada, conseguimos realizar diversas ações disruptivas para ativar o patrocínio da Reals Bet no Coritiba. A renovação mostra que estamos no caminho certo, estamos ansiosos para os desafios deste próximo ciclo, em que iremos aumentar o engajamento dos torcedores com a marca e fortalecer esta sinergia entre o patrocinador com o clube”, declarou Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports.

Em 2025, o Coxa terá o calendário cheio, disputando o Campeonato Paranaense, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série B.

A Reals é uma das operadoras de apostas que foram incluídas na lisa do Ministério da Fazenda que possuem a autorização provisória para operar iGaming de forma legalizada no Brasil.

Veja também: Saiba quais são as bets licenciadas para operar apostas online no Brasil