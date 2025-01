Provedora de jogos de vídeo bingo: FBMDS obtém certificação para operar no Brasil

A certificação vai contribuir para a expansão da marca em território brasileiro.

Comunicado de imprensa.- A FBMDS anuncia com orgulho sua certificação para operar no mercado brasileiro de iGaming, marcando um desenvolvimento significativo em sua estratégia de expansão global. Esta conquista reforça a liderança da FBMDS na categoria de vídeo bingo e seu compromisso em entregar qualidade impecável, inovação e conformidade aos operadores e jogadores brasileiros.

Com esta certificação, a FBMDS se torna um dos poucos provedores de iGaming autorizados a oferecer jogos certificados e de alta qualidade adaptados ao mercado brasileiro, no qual a marca tem fortes raízes culturais. Esta notícia não apenas fortalece a posição da marca em um setor em rápido crescimento, mas também oferece aos jogadores e operadores brasileiros um portfólio de jogos que combina tecnologia de ponta, conexão cultural e padrões de segurança de excelência.

“Esta certificação representa um momento crucial em nossa jornada”, afirmou Renato Almeida, Diretor da FBMDS. “Ela demonstra nosso compromisso com o mercado brasileiro, garantindo uma experiência de jogo segura, emocionante e totalmente em conformidade para os jogadores, enquanto empodera os operadores com conteúdo premium certificado que impulsiona engajamento e crescimento.”

Para a FBMDS, este marco está alinhado com sua narrativa para 2025: um plano focado na expansão de mercado, inovação e liderança em segmentos-chave do iGaming. O mercado brasileiro, em rápida expansão, oferece uma oportunidade única para elevar a reconhecida expertise da FBMDS em vídeo bingo a um nível completamente novo.

Para os operadores, os jogos certificados oferecem a garantia de conformidade com a regulamentação brasileira, enquanto seus produtos e coleções inovadoras projetados para cativar jogadores e impulsionar o crescimento dos negócios.

Para os jogadores brasileiros, os entusiastas dos jogos de cassino online podem esperar uma experiência personalizada que reflete sua cultura, preferências e expectativas, com os mais altos padrões de excelência e segurança.

Após esta certificação, a FBMDS lançará uma série de campanhas de marketing direcionadas, participações em eventos como a SBC Summit Rio, no Rio de Janeiro, este fevereiro e engajamentos diretos com novos clientes. No primeiro trimestre, a FBMDS planeja fortalecer suas parcerias com operadores e expandir sua presença no Brasil por meio de iniciativas estratégicas e ofertas localizadas.

A FBMDS há muito tempo é pioneira na categoria de vídeo bingo, entregando títulos inovadores e culturalmente relevantes que ressoam com públicos globais. A certificação no Brasil é simplesmente o reconhecimento de sua expertise e dedicação em elevar o padrão no iGaming. Ao alinhar suas operações com os requisitos regulatórios locais, a FBMDS garante que seus jogos ofereçam uma experiência perfeita e agradável, enquanto atendem às demandas únicas do mercado.

Veja também: FBMDS pronta para agitar a ICE Barcelona2025 com inovações em iGaming