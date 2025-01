R$ 1 milhão em prêmios distribuídos: loteria instantânea Raspinha chega à marca com seis meses de operação

A Raspinha é operada sob outorga da Lottopar, e possui quatro modalidades: Aposta Certa, Bilhar, Jogo da Velha e Strike.

Paraná.- A Raspinha, a loteria instantânea operada pelo Apostou.com sob outorga da Loterias do Estado do Paraná (Lottopar), alcançou a marca de mais de R$ 1 milhão (USD 165 mil) em prêmios distribuídos. O jogo lotérico está operando há seis meses no Paraná.

João Motta, o CEO da Apostou, comentou sobre a marca. “Ultrapassar a marca de R$1 milhão em prêmios em tão pouco tempo é motivo de muito orgulho. Esse número expressivo não só impacta na vida dos participantes, mas também contribui com a economia do Paraná, já que parte do valor arrecadado com as vendas é reinvestido pelo governo no estado”, disse.

“O ano de 2024 marcou nossa entrada de fato no mercado e os resultados foram excelentes, não só no aspecto financeiro, mas também porque tivemos uma aceitação muito boa. Vamos ter um 2025 repleto de novidades, para envolver o público, sempre acreditando no jogo seguro e regulamentado, que proporcione a melhor experiência possível ao consumidor”, acrescentou Motta.

A Raspinha possui quatro modalidades, a Aposta Certa, Bilhar, Jogo da Velha e Strike. Esses jogos podem ser adquiridos em cerca de 2 mil pontos de venda físicos espalhados pelo estado do Paraná. A Apostou pretende lançar outros quatro jogos de loteria instantânea ainda este ano, chegando a oito modalidades disponíveis.

Em novembro do ano passado, a Apostou.com fechou um acordo com a PlayAGS, uma desenvolvedora estrangeira de slots, mesas e produtos interativos para jogos de cassino. A parceria foi viabilizada pela Tech Gaming. A operadora de iGaming inaugurou um espaço para exploração de loteria instantânea no formato digital. A Vídeo Loteria do Paraná, na cidade de Curitiba (PR), oferta jogos lotéricos complementares à modalidade física Raspinha.

