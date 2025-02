Saiba quando o senador Romário apresenta o relatório da CPI da Manipulação de Apostas

Iniciada em 2024, CPI tem prazo de duração até o dia 15 de fevereiro.

Brasília.- O senador Romário (PL-RJ), relator da CPI da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, apresentará seu relatório final na terça-feira (11), às 15h. A votação do documento está prevista para a quarta-feira (12), no mesmo horário.

De acordo com a Agência Senado, a reunião de terça-feira também incluirá a análise de um requerimento solicitando informações à Polícia Federal sobre a transferência do empresário William Pereira Rogatto para o Brasil. Preso em Dubai pela Interpol, Rogatto é suspeito de manipulação de resultados no futebol e já prestou depoimento à CPI em outubro.

Instalada em abril de 2024, a CPI da Manipulação de Apostas Esportivas tem como presidente o senador Jorge Kajuru (PSB-GO). A comissão foi criada para investigar denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas. Seu funcionamento está autorizado até 15 de fevereiro.

A criação da CPI foi aprovada no Senado no dia 12 de março com o objetivo de investigar os casos de manipulação de resultados em jogos do futebol brasileiro. Solicitada pelo Senador Romário (PL-RJ), a comissão é composta por 11 senadores titulares e 7 suplentes, e inicialmente está prevista para ter uma duração de 180 dias.

A primeira sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) aconteceu no dia 10 de abril, quando foram definidos os nomes do relator, do presidente e do vice-presidente da comissão, respectivamente, os senadores Romário (PL-RJ), Jorge Kajuru (PSB-GO) e Eduardo Girão (Novo-CE).