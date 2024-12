Quem é o empresário suspeito de participar de fraudes na segundona do Carioca convocado para depor na CPI da Manipulação

A convocação do empresário foi aprovada pela comissão. O pedido foi feito pelo senador Romário.

Brasília.- A CPI da Manipulação de Jogos aprovou a convocação do empresário Ede Vicente Ferreira Júnior, alvo de investigação por suspeita de fraudes em jogos da segunda divisão do Campeonato Carioca de Futebol.

O pedido de convocação foi feito pelo senador Romário (PL-RJ), relator da comissão. A CPI também solicitou a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático de Ferreira. A aprovação dos requerimentos aconteceu na última terça-feira (3).

De acordo com matéria da Agência Senado, a CPI pretende que o empresário Ede Ferreira esclareça sua ligação com a Operação VAR, que investiga a manipulação de resultados no Campeonato Carioca. Ferreira foi técnico do time profissional e responsável pela equipe sub-20 do Esporte Clube Nova Cidade, de Nilópolis.

“O depoimento de Ede Vicente Ferreira Junior se torna indispensável para que a CPIMJAE identifique as fontes de financiamento, os esquemas de aliciamento e o pagamento de vantagens indevidas a jogadores de futebol no âmbito da Operação VAR”, justifica Romário no requerimento.

Em outro requerimento, Romário solicita da Polícia Civil cópia completa do inquérito da Operação VAR.