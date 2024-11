Saiba quais são as 14 novas empresas que protocolaram pedido de licença para operar apostas no Brasil

SIGAP é o sistema do governo onde as empresas de apostas online devem realizar o protocolo de pedido de licença

No Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) há um total de 249 pedidos ativos.

As empresas interessadas em obter licença para operar apostas no Brasil seguem protocolando seus pedidos. Em um levantamento que analisou os últimos 15 dias, foi identificado que 14 novas operadoras apresentaram solicitações no Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP), conforme as diretrizes do Ministério da Fazenda.

De acordo com o site BNLData, atualmente há 249 pedidos ativos para 747 marcas. Antes o total era de 293, o que leva a entender que 44 pedidos foram retirados. Ou seja, por algum motivo, houve empresas que após fazer o protocolo acabaram desistindo.

As empresas que solicitaram autorização com antecedência e apresentaram a documentação correta foram notificadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), informando que, após o dia 18 de novembro, deverão ser avisadas para efetuar o pagamento da outorga de R$ 30 milhões (USD 5,21 milhões). O governo pode arrecadar R$ 7,47 bilhões (USD 1,30 bilhão)apenas com outorgas fixas.

A partir de 1º de janeiro de 2025, todos os operadores de apostas de quota fixa precisarão de licença. Além do pagamento da outorga, as casas de apostas deverão seguir outras regulamentações, como a arrecadação de impostos, políticas de jogo responsável e regras de publicidade.

Veja as 14 novas empresas que protocolaram pedido no SIGAP