Saiba o que falta para o Palmeiras assinar o acordo de patrocínio com a Sportingbet

Com possíveis metas alcançadas, valores podem chegar a R$ 150 milhões por ano.

São Paulo.- O Palmeiras está próximo de fechar um acordo de patrocínio máster com uma empresa de apostas esportivas. Segundo o ge, a Sportingbet é a favorita para assinar o contrato com o clube paulista. Restam apenas burocracias jurídicas para a companhia de iGaming ser anunciada como nova parceira.

Ainda de acordo com o ge, a intenção do Verdão é que o contrato seja válido por quatro anos e os valores em torno de R$ 100 milhões anuais. Também é desejo do clube incluir o futebol feminino nesse acordo.

A proposta do Sportingbet corresponde com o que o clube almeja, podendo ser ainda mais elevado caso o time alcance metas e conquiste títulos. Em caso de sucesso, a bonificação pode superar R$ 150 milhões (USD 26 mi) em uma temporada.

A presidente da equipe paulista Leila Pereira vem sendo alvo de críticas por não reajustar de acordo com a inflação os valores de patrocínios da Crefisa e FAM, que pertencem a ela, e são atualmente as únicas marcas exibidas no uniforme do time masculino.

O novo patrocinador deve corrigir isso e aumentar o valor fixo anual segundo a taxa de inflação do país. A empresa, inclusive, deve substituir o espaço máster da camisa do futebol feminino, que atualmente é ocupado pela concorrente Esportes da Sorte, cujo contrato encerra no final deste ano e não será renovado.

Outra intenção do Palmeiras é tirar a exclusividade de apenas um patrocinador e conseguir ocupar mais espaços da camisa. A expectativa é alcançar R$ 150 milhões de base anual.

A Sportingbet só não poderá exibir a marca nos uniformes dos times da base, já que a maioria dos jogadores é menor de idade e a lei proíbe que esse público faça propaganda de jogos de azar. Uma das empresas que pode ocupar esse espaço é a montadora de automóveis BYD.

