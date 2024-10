“Faz Teu Nome”: Sportingbet lança campanha exaltando a emoção das apostas esportivas

A Sportingbet é uma das 223 plataformas de iGaming que se inscreveu para obter a certificação federal.

A operadora de apostas esportivas Sportingbet lançou uma nova campanha, chamada de “Faz Teu Nome”. A publicidade, segundo a empresa, tem a intenção de exaltar a emoção das apostas. O vídeo já está disponível na Internet e deve ser exibida em outros veículos de comunicação.

A campanha, de acordo com a companhia, tem o objetivo de enfatizar os jogos de azar como uma forma de entretenimento, além de fazer uma conexão com o público brasileiro através da paixão pelo esporte. A propaganda foi criada pela agência DPZ.

“Com a Faz Teu Nome, queremos que nossos apostadores sintam que, assim como atletas em momentos decisivos, eles também podem fazer algo memorável. Cada aposta traz consigo também a emoção de uma conquista”, comentou Dimitri Araújo, diretor de marketing da Sportingbet.

“Queremos que nossos usuários aproveitem esses momentos com responsabilidade, sempre cientes da importância de jogar de forma controlada e segura,” complementou Dimitri.

A Sportingbet é uma das 223 plataformas de iGaming que se inscreveu no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso a empresa consiga passar por todo o processo de testes promovidos pelo Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

