Saiba em quanto está acumulado o concurso 2200 do jogo lotérico Timemania

O próximo sorteio será realizado nesta quinta-feira (30). Ninguém acertou as dezenas no sorteio passado.

O próximo sorteio do jogo lotérico Timemania, administrado pela Caixa Econômica Federal, está previsto para esta quinta-feira (30). Como ninguém acertou as sete dezenas do concurso 2199, realizado nesta terça-feira (28), o prêmio máximo está acumulado em R$ 1,6 milhão (USD 270 mil).

Os últimos números sorteados foram 12, 18, 20, 26, 35, 37 e 50. Já o Time do Coração sorteado foi o CRB, de Alagoas. Apenas uma aposta acertou seis dos algarismos extraídos e essa pessoas receberá cerca de R$ 59,4 mil (USD 10 mil). Outros mais de 10 mil bilhetes, que acertaram menos dezenas, vão receber entre R$ 3,50 (USD 0,59) e R$ 1.806 (USD 306).

No Timemania, o apostador escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um time do coração entre a relação de 80 clubes presentes no bilhete. São sorteados sete números e uma equipe por concurso. São premiados, proporcionalmente, quem acertar de três a sete números ou o time do coração.

A Caixa Loterias distribui parte dos recursos para os times que integram a relação dessa loteria, porém a maior parte é destinada às equipes das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro.

O valor da aposta simples no Timemania é de R$ 3,50. São realizados três sorteios semanais, às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados, às 20h. É possível acompanhar as extrações ao vivo no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

