Mais de R$ 25 bilhões: Loterias Caixa alcança maior arrecadação da história

O ano de 2024 superou o recorde anterior que era do ano de 2023.

A Caixa Econômica Federal (CEF) bateu o recorde arrecadação em um ano com as vendas de seus jogos lotéricos em 2024. O banco estatal alcançou mais de R$ 25,6 bilhões (USD 4,1 bi) no ano passado, superando o recorde anterior que era de 2023, quando foram arrecadados cerca de R$ 23,4 bilhões (USD 3,8 bi).

De acordo com o que publicou a Folha de S. Paulo, os valores detalhados serão publicados neste mês de janeiro, mas é possível estimar que a Mega da Virada de 2024 tenha ajudada a Caixa a superar as marcas anteriores, com cerca de R$ 2,5 bilhões (USD 404 mi) em vendas, o que representa um aumento de 2,6% na comercialização dos jogos em comparação ao mesmo concurso especial de 2023.

Segundo a Folha, no mês de dezembro, os concursos regulares da Mega Sena, Loto Fácil, Quina, Lotomania e +Milionária somaram mais de R$ 1,3 bilhão (USD 210 mi). Os outros jogos da CEF também contribuíram, em menor proporção, a exemplo da Dupla Sena, Loteca, Loteria Federal, Super Sete e Dia da Sorte.

Se levarmos em consideração apenas os nove primeiros meses de 2024, o banco estatal teve um lucro líquido de R$ 9,4 bilhões (USD 1,62 bi), o que corresponde a um ganho 21,6% maior em relação ao mesmo período de 2023, segundo um levantamento divulgado pela própria Caixa.

Os jogos lotéricos da Caixa arrecadaram mais de R$ 18,2 bilhões (USD 3,14 bi), de janeiro até setembro, um montante cerca de 12% maior que o mesmo período de 2023. Em relação às bonificações entregues pelas Loterias Caixa, os ganhadores receberam mais de R$ 6,3 bilhões (USD 1 bi) nesse período.

A arrecadação das loterias gerou um repasse de R$ 7,1 bilhões (USD 1,2 bi) para programas sociais do Governo Federal. A Loterias Caixa é um dos principais patrocinadores do esporte olímpico brasileiro. O banco estatal assinou um acordo com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) para investir R$ 160 milhões no novo ciclo olímpico dos atletas brasileiros que deve seguir até dezembro de 2028.

