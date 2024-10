Reconhecimento: SOFTSWISS conquista quatro prêmios no EiGE Awards 2024

Ivan Montik, fundador da SOFTSWISS, foi nomeado Líder do Ano em iGaming.

Comunicado de imprensa.- A SOFTSWISS, uma empresa global de tecnologia com mais de 15 anos de experiência no setor de iGaming, conquistou quatro prêmios nas categorias do European iGaming Excellence Awards 2024.

Realizado em Varsóvia durante o Congresso Europeu de iGaming, o EiGE Awards reuniu profissionais de iGaming de toda a região. A SOFTSWISS foi reconhecida nas categorias de:

Melhor Atendimento ao Cliente

Inovação em Tecnologia de iGaming

Líder de iGaming do Ano

Influenciador de iGaming do Ano.

A SOFTSWISS destaca que segue uma filosofia ética de “jogador em primeiro lugar”, destacando seu compromisso com práticas responsáveis de jogo. Com uma classificação de satisfação do cliente de 83%, um foco forte em oferecer a melhor experiência para os jogadores e uma robusta proteção contra fraudes, os Serviços Gerenciados da SOFTSWISS foram reconhecidos como Melhor Atendimento ao Cliente pelo segundo ano consecutivo no EiGE Awards.

Veja também: “Um Minuto Hoje, um Futuro Amanhã”: SOFTSWISS se une ao movimento Outubro Rosa

A SOFTSWISS venceu na categoria Inovação em Tecnologia de iGaming graças a sua gama de recursos inovadores, como bônus exclusivos para Sportsbook, uma ferramenta de pontuação de risco alinhada às práticas responsáveis de jogo e campanhas de jackpots em rede, garantindo o engajamento e a segurança dos jogadores. Como resultado de uma recente campanha de jackpot em rede, a soma média das apostas aumentou em até 150% nos 7 dias após o prêmio de um jackpot.

As conquistas da empresa e suas vitórias foram possíveis por meio da visão e compromisso de seu fundador, Ivan Montik, que foi reconhecido como Líder de iGaming do Ano. No ano de seu aniversário, a SOFTSWISS entrou em novos mercados e nichos de entretenimento online através de aquisições e parcerias, contratou o piloto de F1 Rubens Barrichello como Diretor Não Executivo para a América Latina e se tornou a empresa com o portfólio de jogos mais rico da indústria.

Ivan Montik (de branco) é o fundador da SOFTSWISS (Imagem: Divulgação)

Valentina Bagniya, Diretora de Marketing da SOFTSWISS, foi nomeada Influenciadora de iGaming do Ano por estabelecer novas tendências no marketing de iGaming. Valentina revolucionou a abordagem tradicional de marketing no setor com campanhas premiadas e relatórios aprofundados da indústria. Sua dedicação e profissionalismo levaram a SOFTSWISS a ser reconhecida como a Marca do Ano em 2023. Sob sua liderança, a empresa ocupou a posição de topo na mídia por mais de três anos consecutivos e a conscientização da marca cresceu cinco vezes.

Valentina Bagniya resumiu: “Cada vitória ou marco reflete o trabalho harmonioso da equipe talentosa e dos líderes sábios. Esses prêmios são nosso triunfo conjunto. Quero expressar minha sincera gratidão aos especialistas da indústria que votaram em nossa empresa e aos profissionais da SOFTSWISS, cujo trabalho árduo tornou essas conquistas possíveis. Esse reconhecimento da indústria com certeza impulsionará nossa inspiração para transformar o iGaming para melhor.”