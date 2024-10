Nova plataforma: BIG Brazil e Caesars Sportsbook lançam site de apostas

Cerimônia de lançamento foi durante o evento G2E Las Vegas.

A BIG Brazil, empresa licenciada para usar a marca de iGaming Caesars Sportsbook no Brasil, lançou, durante o evento G2E Las Vegas, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (9), o site de apostas “caesarsports.com.br”. A cerimônia de lançamento contou com homenagens ao país.

Para celebrar a nova plataforma operando no Brasil, foi colocada a estátua do Caesars Palace segurando uma bandeira do país na avenida Strip, uma das principais de Las Vegas. Os monumentos da Roda Gigante e a réplica da Torre Eiffel foram iluminadas com as cores verde e amarela.

Em fevereiro deste ano, a BIG Brazil obteve o licenciamento da marca da Caesars Sportsbook, uma subsidiária da Caesars Entertainment, conglomerado norte-americano que opera cerca de 50 cassinos e hotéis.

A BIG Brazil Tecnologia e Loteria já possui a certificação estadual da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj) e apresentou o pedido de autorização nacional à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

A operadora de iGaming, após estar confirmada na lista da Fazenda, pode operar no Brasil até o final do ano, enquanto acontecem a série de avaliações do governo federal.

Se a empresa for aprovada em todos os quesitos e pagar a outorga no valor de R$ 30 milhões (USD 5,3 milhões), poderá começar a operar de forma regularizada a partir de 1º de janeiro de 2025.

Veja também: Operadoras autorizadas: Ministério da Fazenda divulga nova atualização com as empresas de apostas que podem atuar até o final deste ano