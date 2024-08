Pragmatic Play lança título de cassino ao vivo localizado Mega Roullete – Brasileira

Jogo conta com apresentador que se comunica no idioma português brasileiro.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play, fornecedora líder de conteúdo para a indústria de iGaming, continuou a expansão de seu portfólio de produtos personalizados de cassino ao vivo com a adição da Mega Roulette – Brasileira .

O mais recente título de ponta com crupiê ao vivo se passa no estúdio de última geração da Pragmatic Play e conta com um anfitrião nativo que se comunica com os jogadores em português brasileiro, adaptando a jogabilidade para melhorar a experiência do público-alvo.

Mega Roulette – Brazilian apresenta uma roda de roleta familiar com um único zero e inclui opções de apostas internas e externas, bem como Mega Bets, uma categoria de apostas em grupo projetada especificamente para a série Mega Roulette .

Os Mega Multiplicadores também estão no centro do jogo, onde apostas diretas selecionadas são aumentadas com um multiplicador aleatório de até 500x, ampliando o potencial de vitória.

Estatísticas de jogos, resultados anteriores e um histórico detalhado de apostas fornecem aos jogadores acesso incomparável a informações para embasar decisões, enquanto várias câmeras 4K e baixa latência de streaming garantem que o lançamento seja otimizado para compatibilidade perfeita entre plataformas.

Irina Cornides, Diretora de Operações da Pragmatic Play, disse: “A Pragmatic Play está sempre buscando oportunidades para personalizar a experiência de jogo para públicos únicos em todo o mundo, e a Mega Roulette – Brasileira é o exemplo mais recente disso.

“Jogadores brasileiros agora podem aproveitar um título de cassino ao vivo líder do setor com um falante nativo de português brasileiro apresentando a ação.”

Atualmente, a Pragmatic Play produz até oito novos títulos de caça-níqueis por mês, além de oferecer jogos de cassino ao vivo e bingo como parte de seu portfólio de vários produtos, disponível por meio de uma única API.

