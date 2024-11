Reconhecimento: campanhas publicitárias da Betnacional em parceria com a Lean Agency rendem prêmios

Uma das peças de destaque é um vídeo sobre o combate ao racismo.

Pernambuco.- A empresa de publicidade pernambucana Lean Agency é a responsável pelas campanhas publicitárias da operadora de apostas esportivas Betnacional. A parceria entre as companhias tem produzido propagandas com embaixadores da casa de apostas, como o jogador de futebol Vinicius Júnior, o narrador Galvão Bueno e os cantores Seu Jorge, Thiaguinho e Ludmilla.

Esse parceria tem gerado também prêmios, a exemplo da campanha intitulada “Manifesto Ser Brasileiro”, estrelada por Vini Jr, que fala do combate ao racismo. De acordo com o site Máquina do Esporte, o vídeo venceu, neste mês, o prêmio na categoria técnica Filme/Fotografia do 49º Anuário do Clube da Criação, um importante evento de marketing e comunicação do Brasil.

As empresas também conquistaram triunfos no Festival Cria PE. O evento, que laureia as melhores produções publicitárias de Pernambuco, rendeu 11 prêmios para a Lean Agency. As condecorações incluem um ouro na categoria Animação com a campanha “Vini Jr. 5 Anos”.

Uma campanha recente, também feita para a Betnacional, intitulada “Jogo Responsável”, está concorrendo na categoria “Publicidade no Esporte” do Prêmio Sou do Esporte 2024. Essa propaganda, lançada em agosto, é estrelada por três atletas brasileiras que ganharam o ouro nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Estão no vídeo, a dupla do vôlei de praia Ana Patrícia e Duda e a judoca Beatriz Souza.

No material publicitário, as atletas aparecem falando sobre a importância de apostar nos estudos e no esforço para alcançar os objetivos. As campeãs olímpicas também falam sobre apostas esportivas, mas alertando sobre o jogo responsável e usar as bets apenas como forma de diversão.

“Esses prêmios são o reflexo do talento e dedicação da nossa equipe. Estamos orgulhosos de ver de nosso trabalho reconhecido em tantas categorias, é uma grande conquista para todos nós”, comentou Anselmo Albuquerque, CEO da Lean Agency.

Veja também: Betnacional: operadora reúne Galvão Bueno e Tino Marcos para campanha de jogo responsável