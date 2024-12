Por que os diretores da Betnacional e Sportingbet serão ouvidos na CPI das Bets

Os dois devem comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito na condição de investigados.

Brasília.- Os membros da comissão parlamentar de inquérito que investiga as apostas on-line, a CPI das Bets, vão ouvir três depoimentos nesta terça-feira (3), um na condição de convidado e outros dois convocados pela CPI, na condição de investigados.

Segundo a Agência Senado, o primeiro ouvido será o secretário de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, Regis Alexandre Dudena, convidado pela comissão como especialista, para falar sobre as políticas atuais de regulação e sobre os mecanismos de controle das apostas.

O objetivo dos senadores, é que Dudena esclareça como o governo lida com a explosão do mercado de apostas e se as medidas atuais são suficientes para proteger os consumidores e a integridade do mercado. Os requerimentos para o convite são da relatora da comissão e do senador Izalci.

Na condição de investigado pela CPI, foi convocado Marcus da Silva, diretor do grupo Entain, que é proprietário do site de apostas Sportingbet. No requerimento para a convocação, a relatora , senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), afirma que a presença dele na comissão é justificada pela relevância da empresa no mercado de apostas esportivas. Para ela, a audiência é vista como essencial para o avanço das investigações, proporcionando informações sobre o funcionamento da Sportingbet e sua conformidade com as leis brasileiras.

Também como investigado, de acordo com a Agência Senado, a comissão vai ouvir João Studart, diretor-executivo da Betnacional, outra empresa de apostas. De acordo com Soraya Thronicke, a empresa movimenta grandes somas de recursos e há indícios de que a falta de controle rigoroso sobre essas operações possa facilitar esquemas de lavagem de dinheiro.

A convocação é uma forma de obter informações sobre os mecanismos de segurança financeira e transparência adotados pela empresa, assim como o papel de seus representantes na regulação e fiscalização das transações.

