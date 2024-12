CPI das Bets: Virgínia Fonseca e Felipe Prior podem ser convocados para depor

Os requerimentos de convocação devem ser votados na terça-feira (3).

Brasília.- A influenciadora digital Virgínia Fonseca e do ex-BBB Felipe Prior podem ser convocados para depor na comissão parlamentar de inquérito que investiga as apostas on-line, a CPI das Bets. Os requerimentos de convocação podem ser votados na terça-feira (3).

Segundo a Agência Senado, o requerimento de convocação de Virgínia Fonseca é da relatora da comissão, senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). No pedido para que Virgínia seja convocada como testemunha, a senadora afirma que a influenciadora tem “expressiva popularidade e relevância” no mercado digital, onde exerce forte influência sobre milhões de seguidores.

Virgínia soma mais de 51 milhões de seguidores no Instagram e mais de 38 milhões no TikTok. Toda essa popularidade, lembrou a senadora, já foi usada para divulgar as empresas de apostas, o que justificaria a convocação.

Entre os 34 requerimentos da pauta também está o de convocação do ex-BBB e influenciador digital Felipe Prior como testemunha. No pedido, o senador Izalci Lucas (PL-DF) cita reportagens que apontaram cláusulas do contrato de Prior com a empresa Betsat.

O documento teria cláusulas que garantiriam ao influenciador uma porcentagem (15%) do prejuízo dos apostadores cadastrados por sua indicação nas redes sociais. A Betsat, segundo o senador, está na lista de casas de apostas autorizadas pela Ministério da Fazenda a operar no Brasil.

Ainda na sessão da terça-feira, a CPI deve ouvir representantes das empresas de apostas Sportingbet e Bet Nacional, na condição de investigados. A reunião está marcada para as 11h.

