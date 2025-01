Polícia Civil de Alagoas emite alerta: influenciadores devem evitar promover jogos ilegais

Na semana passada, operação teve como alvo 18 pessoas suspeitas de promover jogos ilegais.

Alagoas.- Após as operações Game Over 1 e Game Over 2, a Polícia Civil de Alagoas (PC/AL) dá início a uma fase de orientação para influenciadores digitais. Segundo o delegado Lucimério Campos, da Delegacia de Estelionato, a instituição tem como objetivo instruir influenciadores a adotarem precauções ao assinarem contratos com plataformas de apostas e jogos, evitando vínculos com empresas irregulares.

“Portanto, o influenciador, ao ser contatado por essas empresas, deve, antes de tudo, se certificar de que a empresa está autorizada pelo Ministério da Fazenda”, explica o delegado.

“Caso o nome da empresa ou da casa de apostas esteja nessa lista, o influenciador pode então celebrar um contrato e passar a divulgar os jogos fornecidos por casas de apostas legalizadas e certificadas”, acrescenta.

A Polícia Civil alerta para a importância de promover jogos certificados, protegendo seguidores de riscos financeiros e links maliciosos, e intensifica a fiscalização de denúncias sobre empresas clandestinas.

“Se for verificado que o influenciador, de forma ilegal, está promovendo casas de apostas ou jogos não autorizados, será lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência ou, dependendo da situação, um Auto de Prisão em Flagrante, por crimes contra a economia popular e a contravenção de jogo de azar”, destaca.

Por fim, o delegado enfatiza que o objetivo não é restringir a atuação dos influenciadores, mas assegurar que suas atividades sejam realizadas de forma legal.

Cunhado de Carlinhos Maia está sendo investigado pela polícia

Os influenciadores digitais Babal Guimarães, irmão de Lucas Guimarães e cunhado de Carlinhos Maia, e Rico Melquiades foram alvos da Operação “Game Over 2”, deflagrada na última quarta-feira (15), pela Polícia Civil nas cidades alagoanas de Maceió , Penedo e Arapiraca. A ação teve como objetivo combater os jogos de azar online realizados de forma irregular.

De acordo com o g1, Babal foi levado à Delegacia Regional de Penedo, onde deu esclarecimentos, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado em seguida.

Rico utilizou as redes sociais para refutar qualquer envolvimento em atividades ilícitas. Ele mencionou que um veículo de sua propriedade foi apreendido durante a operação realizada.

“Fui surpreendido com a polícia aqui em casa por volta de 5h30. Confesso que fiquei muito assustado. Nunca esperei ver a polícia na minha casa. Quero deixar claro que na minha casa não foi encontrado nada ilícito. Foi sobre coisa de casas de apostas, e só para deixar claro para vocês, eu só divulguei duas casas que são regulamentadas. Tudo vai ser esclarecido”, afirmou.

A Polícia Civil revelou que 18 pessoas foram alvo da operação e solicitou à Justiça o bloqueio das redes sociais dos suspeitos. A polícia informou que os influenciadores incentivam os seguidores a fazer apostas em plataformas ilegais