Influenciador Carlinhos Maia anuncia fim de parceria com a Esportes da Sorte

Empresa de apostas era patrocinadora do reality show “O Rancho do Maia”.

O influenciador digital Carlinhos Maia informou o fim da parceria com a empresa de apostas online Esportes da Sorte devido à investigação da Operação Integration sobre lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Segundo divulgado pela revista Contigo!, Carlinhos pediu a suspensão do patrocínio na nova edição do reality show “O Rancho do Maia“, que começa em 9 de outubro. O reality show era patrocinado pela Esportes da Sorte desde a primeira edição. Agora, o influenciador está apressado para encontrar novos patrocinadores para o projeto.

“Vamos lá: Assim como grandes times de futebol, televisões, tantas celebridades, subs, eventos, que são patrocinados pela Esporte[s da Sorte], o Rancho [do Maia] também era. Como a empresa está a base de investigação, normal pedirmos uma suspensão das atividades, já que a mesma continua funcionando. Até que tudo seja esclarecido, é o que desejo, pedimos a suspensão. Mas isso nada tem a ver com Deolane, e sim, com parceria publicitária”, destacou Carlinhos, nas redes sociais.

A plataforma de apostas online Esportes da Sorte é uma das empresas investigadas na operação “Integration”, que cumpriu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em cinco estados no dia 4 deste mês. A ação resultou na prisão da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra acusada de envolvimento em prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

O CEO do Grupo Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e a esposa Maria Eduarda Filizola se entregaram à polícia e foram presos por suposto envolvimento no mesmo esquema. A defesa do casal afirmou que “todos os questionamentos da polícia foram devidamente respondidos e as dúvidas sobre as atividades da empresa Esportes da Sorte foram sanadas, demonstrando-se a regularidade e a legalidade das atividades profissionais”.

