Mesmo já tendo um patrocinador máster, diretoria do Corinthians se reúne com a Betano; Entenda

O clube paulista tem acordo de patrocínio máster com a Esportes da Sorte até metade de 2027.

São Paulo.- O Corinthians abriu conversas com o casa de apostas esportivas Betano. De acordo com o jornalista Samir Carvalho, a diretoria do clube teve algumas reuniões com representantes da empresa na semana passada. Atualmente, o time paulista tem outra companhia do mesmo setor, a Esportes da Sorte, como patrocinadora máster.

O Alvinegro ainda não comentou oficialmente sobre o motivo dessas reuniões. A Betano já foi parceira de outros clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, como Fluminense e Atlético-MG. A companhia de apostas é a detentora dos naming rights das duas principais competições do futebol brasileiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão.

A Betano é uma das cerca de 200 plataformas de jogos online que operam legalmente no Brasil. A companhia obteve a licença definitiva emitida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

O caso da Esportes Gaming Brasil é diferente. A empresa, que é dona das marcas Esportes da Sorte e Onabet, foi autorizada a explorar apostas de quota fixa e jogos on-line através de uma decisão judicial. Os detalhes sobre essa liminar está em segredo de justiça.

A Esportes da Sorte é patrocinadora máster do Corinthians desde julho de 2024, o contrato entre as partes é válido por três temporadas, que deve render, ao final desse período, cerca de R$ 309 milhões (USD 53,5 mi) ao clube paulista. O acordo inclui as equipes de futebol masculino e feminino, futsal masculino e basquete masculino. A casa de apostas é responsável por financiar grande parte do salário do atacante holandês Memphis Depay.

A patrocinadora do Timão é a maior doadora da campanha de quitação do estádio do clube, a Neo Química Arena. A empresa doou, ao todo, R$ 1 milhão (USD 175.356) em retribuição ao engajamento dos torcedores nas redes sociais.

A campanha de quitação do estádio do Timão foi lançada no dia 27 de novembro pela maior torcida organizada do clube, a Gaviões da Fiel. Todo o dinheiro que é arrecadado vai direto para a Caixa Econômica Federal para abater a dívida de cerca de R$ 700 milhões (USD 122 mi), que correspondem aos empréstimos feitos para a construção da arena em 2014.

A iniciativa da Gaviões da Fiel deve seguir até 26 de maio. A arrecadação atual já ultrapassa R$ 38,4 milhões (USD 6.6 mi).

Veja também: Esportes da Sorte: patrocinadora se torna a maior doadora da campanha de quitação da arena do Corinthians