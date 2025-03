ESPN e SporTV: Novibet anuncia patrocínio a canais de TV por assinatura focados em esportes

Empresa de apostas vai anunciar durante as transmissões das principais competições esportivas exibidas no Brasil.

A ESPN, do grupo Disney, e o SporTV, do grupo Globo, são os canais de televisão por assinatura focados em esportes mais populares do Brasil. Pensando na expansão da marca no país, a Novibet fechou cotas de patrocínio para exibir publicidade nesses veículos.

No acordo com a ESPN, estão previstas exibição de materiais publicitários durante competições esportivas de grande procura pelas fãs de futebol, a exemplo da Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Premier League (Campeonato Inglês), Serie A (Campeonato Italiano) e La Liga (Campeonato Espanhol).

A parceria com o SporTV contempla anúncios durante jogos e exibição de odds em banners em partidas do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Os acordos com as duas emissoras não se restringem às transmissões ao vivo, mas incluem também conteúdos em redes sociais.

“Nossas parcerias com ESPN e SporTV representam um passo significativo para aprofundar nossa conexão com os fãs de esportes no Brasil. O país é um mercado incrivelmente dinâmico, e esses acordos refletem nosso compromisso em oferecer experiências de entretenimento esportivo de alta qualidade que ressoam com o público em todos os pontos de contato”, comentou Christoforos Bozatzidis, diretor de marketing da Novibet.

Além das parcerias com canais de televisão por assinatura, a empresa de apostas já possui um acordo com o canal aberto SBT para a transmissões da Champions League e Copa Sul-Americana.

