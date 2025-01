Play’n GO anuncia parceria histórica de operadora tribal dos EUA com Eagle Casino & Sports  

Saginaw, a operadora da tribo indígena Chippewa de Michigan apresentará conteúdo do Play’n GO em Michigan em playeagle.com

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO, provedora de entretenimento de cassino, anunciou nesta segunda-feira (13), sua primeira parceria de Operador Tribal nos EUA com o Eagle Casino & Sports em Michigan.

A gigante de jogos fundada pela Suécia agora está ativa em cinco estados dos EUA, e esta parceria é a primeira com uma Operadora Tribal. A partir de agora, os jogadores do Eagle Casino & Sports no playeagle.com em Michigan terão acesso aos títulos clássicos da Play’n GO, como Reactoonz , Fire Joker e Piggy Blitz .

A Play’n GO entrou no mercado dos EUA em 2022 e, desde então, foi licenciada em West Virginia, Nova Jersey, Michigan, Pensilvânia e Connecticut.

Magnus Olsson, Diretor Comercial da Play’n GO , comentou: “A inovação está no centro de tudo o que fazemos na Play’n GO e estamos muito satisfeitos em lançar nossa primeira parceria de Operador Tribal hoje com o Eagle Casino & Sports. Operadores tribais são sinônimos de jogos nos EUA, e é uma honra ver nosso conteúdo ao vivo em tal plataforma. Estamos ansiosos por muitos anos de sucesso mútuo com nossos amigos do Eagle Casino & Sports.”

C.C. Griffus, Diretor de Operações de iGaming e Apostas Esportivas do Eagle Casino & Sports , acrescentou: “É um prazer receber a Play’n GO em nossa plataforma, onde estamos determinados a oferecer a melhor experiência possível ao jogador. A capacidade de oferecer títulos Play’n GO aos nossos jogadores é muito emocionante. Nós também estamos confiantes em um relacionamento longo e frutífero, sempre colocando os jogadores em primeiro lugar.”