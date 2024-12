Play’n GO anuncia parceria com a operadora canadense PointsBet

Jogos como Book of Dead, Rich Wilde and the Tome of Madness e Reactoonz agora estarão disponíveis na plataforma PointsBet. (Imagem: Divulgação)

Clientes da PointsBet terão acesso a diversos jogos clássicos da desenvolvedora sueca.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO, provedora de entretenimento de cassino, anunciou nesta quarta-feira (11), uma nova expansão de suas operações canadenses por meio de uma parceria com a operadora PointsBet na província de Ontário.

Os jogos da gigante dos jogos fundada na Suécia agora estarão disponíveis para jogadores do PointsBet na província canadense, o que significa que títulos clássicos como Book of Dead, Rich Wilde and the Tome of Madness e Reactoonz agora estarão disponíveis na plataforma PointsBet.

A província de Ontário regulamentou os jogos de cassino online em 2022, o que viu a Play’n GO entrar no mercado canadense pela primeira vez. A empresa se expandiu para a província de Quebec no início deste ano e, em junho de 2024, também é um membro da Canadian Gaming Association.

Magnus Olsson, Diretor Comercial da Play’n GO, comentou: “Em 2022, eu disse que “a América do Norte está no topo da lista de prioridades da Play’n GO, e Ontário é apenas o primeiro passo que planejamos dar ”. Esta parceria com a PointsBet mostra que ainda precisamos tirar o pé do acelerador. Temos orgulho de ver nossos jogos se tornarem sucessos instantâneos em nossos dois anos e meio na região de Ontário, e não temos planos de desacelerar tão cedo”, afirmou.

“É emocionante formar uma equipe com um colega da Canadian Gaming Association na PointsBet, e podemos dizer com confiança que estamos trabalhando em direção ao mesmo objetivo de uma indústria segura e regulamentada, focada no entretenimento do jogador. Estamos ansiosos para trabalhar juntos após este anúncio marcante”, acrescentou.

Scott Vanderwel, CEO da PointsBet , compartilhou “A Play’n GO construiu uma forte reputação por entregar conteúdo de jogo de alta qualidade, e estamos entusiasmados em trazer seus títulos para nossa plataforma. Na PointsBet, nosso foco é fornecer uma experiência de entretenimento segura e envolvente para nossos jogadores, e está claro que a Play’n GO se alinha com esses valores. Os entusiastas de cassinos canadenses reconhecem a PointsBet como uma líder confiável em iGaming, e essa colaboração aprimora ainda mais a experiência excepcional que oferecemos.”