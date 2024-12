Mundial de Clubes: H2bet fecha patrocínio para transmissão da competição na CazéTV

As duas empresas repetem a parceria que foi feita durante a Eurocopa 2024.

A operadora de apostas esportivas e cassino online H2bet fechou um acordo com o canal do YouTube CazéTV para anunciar durante as transmissões da Copa Intercontinental da FIFA 2024, competição que era conhecida anteriormente como Mundial de Clubes. As duas empresas repetem a parceria que foi feita durante a Eurocopa 2024.

Os anúncios da parceria começam já nesta quarta-feira (11), com a partida entre Botafogo e Pachuca. As duas equipes se enfrentam às 14h, no Estádio 974, no Catar. O confronto é válido pela segunda fase do torneio e recebe o nome simbólico de “Derby das Américas”. Quem vencer pega o Al Ahly na próxima fase.

A final do Intercontinental está prevista para 18 de dezembro. O Real Madrid já está classificado para essa etapa. A partida que definirá o campeão mundial será no Estádio Nacional de Lusail, no Catar.

Além das transmissões na CazéTV, a H2bet investe em outras parcerias para divulgar a marca. Entre as ações publicitárias, a empresa fechou com celebridades para serem embaixadoras da companhia. Entre os embaixadores da casa de apostas estão o jogador de futebol Marcelo, ídolo do Real Madrid, Fluminense e da Seleção Brasileira, e a dupla de apresentadores do podcast Podpah, Igão e Mítico.

Este ano, a operadora de apostas patrocinou eventos culturais e esportivos como a Porsche Cup, Batalha da Aldeia, Campeonato Brasileiro de Squash, Noronha Weekend, entre outros.

A H2bet foi uma das mais de 200 plataformas de iGaming que se inscreveram no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), da Secretaria de Prêmios e Apostas, para obter a certificação federal para operar as apostas esportivas de forma regulamentada no Brasil. Caso pague a outorga de R$ 30 milhões (USD 4,9 mi) ao Ministério da Fazenda, poderá iniciar o ano de 2025 com a licença do governo federal.

